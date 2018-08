Santa Severa: il 1 settembre Lillo e Greg in “Best of”

NewTuscia – SANTA MARINELLA – Pasquale Petrolo e Claudio Gregori, ovvero il celebrato duo comico Lillo & Greg, amatissimi dal proprio pubblico sin dai tempi del gruppo “Latte e i suoi derivati”, portano in scena al Castello di Santa Severa, il 1 settembre alle ore 21.00, una selezione delle loro migliori gag, tratte dal loro repertorio teatrale, televisivo e radiofonico con lo spettacolo “ Best of”.

L’evento, a cura di On air, fa parte della rassegna Sere d’estate: i grandi eventi al castello di Santa Severa, organizzata dalla Regione Lazio in collaborazione con LAZIOcrea, Mibact, Comune di Santa Marinella e Coopculture.

Un frizzante “varietà” con momenti di ironia coinvolgente che ripropone tutti cavalli di battaglia della famosa coppia comica tratti dal loro repertorio teatrale, televisivo e radiofonico. Una miscela esclusiva ed esilarante rappresentata da tutto il meglio di Lillo e Greg! Musica, sketch, poesie, trailer… intrattenimento puro… La loro comicità surreale si contraddistingue per la capacità di cogliere ed evidenziare il non-sense della nostra società contemporanea e dell’essere umano in genere.

Le loro gag hanno la capacità di coinvolgere il pubblico perché raccontano la realtà di tutti i giorni e loro stessi, in alcuni istanti, non riescono a trattenere le risa. Come nei provini di aspiranti attori, riproposti in chiave caricaturale ma in fondo estrapolati dal quotidiano; nelle dinamiche tragicomiche tra i due sessi, dove lui e lei s’incontrano mostrando ora la maschera e ora la persona, attraverso pensieri inconfessabili, radiografie dell’anima. Si riderà della mania del mangiar sano, dove ciò che è ritenuto salutare oggi, domani sarà pericoloso. La comicità di Lillo e Greg, mai volgare, è di stile ovviamente italiano e tuttavia di un’eleganza inglese, intessuta di geniali gag, nate dal saper sintetizzare i tratti caratteristici del comportamento umano per proporlo con quella sottolineatura che lo dissacra, restituendone il reale valore.

Le gag sono inframezzate dal maestro Attilio di Giovanni che, vestendo i panni di un rockettaro, riadatterà le migliori hit del genere in chiave “liscio”.

Il ritmo serrato e il sostegno di due ottime spalle come Vania Della Bidia e Chiara Sani fanno il resto. Lo spettacolo viene completato da un corto tratto dal loro avvincente viaggio nel mondo dei “Malacalzini organizzati”, ovvero “Sorciosecco”. Perché con Lillo&Greg… sai cosa ridi!

Per informazioni Tel.+39.06.39967999 www.castellodisantasevera.it