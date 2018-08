San Lorenzo Nuovo, in “volo” con lo Spettacolo di fine estate

NewTuscia – SAN LORENZO NUOVO – Tutto pronto per lo “Spettacolo di fine estate” che l’ASD Il volo ha programmato per la sera del 31 agosto 2018.

L’evento di beneficienza rientra nell’ambito del progetto “L’integrazione è un gioco da ragazzi”; il ricavato andrà a finanziare una parte delle tante attività che vengono svolto dall’Associazione all’interno dell’omonimo Laboratorio diurno per l’autonomia sorto a San Lorenzo Nuovo, grazie alla una geniale intuizione ma soprattutto all’immensa generosità e disponibilità di una mamma, Barbara Visciola, che purtroppo combatte da anni con la disabilità del proprio figlio.

Nel corso della serata sarà possibile ascoltare brani musicali di giovani cantanti sanlorenzani, apprezzare esibizioni di ginnastica artistica e tanto altro.

Il Laboratorio e l’Associazione, costituita da genitori di bambini disabili e guidata dal Presidente Roberta Bartoccini, nonostante i pochi mesi di vita rappresentano una realtà estremamente significativa non solo per il Comune di San Lorenzo Nuovo ma per l’intero territorio dell’Alta Tuscia e per i paesi limitrofi di Umbria e Toscana in quanto i bambini hanno la possibilità di frequentare un ambiente accogliente, dotato di ogni confort, che tiene conto delle loro esigenze, impegnandoli in una serie infinita di attività sportive, ricreative e culturali, dal nuoto all’equitazione, dal ballo alla musica, dal gioco allo studio.

Lo spettacolo di fine estate rappresenta quindi un’occasione importante per trascorrere una serata piacevole, contribuendo ad una giusta causa ma soprattutto per conoscere e sicuramente apprezzare quanto di buono viene fatto in questa struttura.