Risposta dell’ex -sindaco Ciancolini alla situazione delle opere urbanistiche di Vitorchiano

NewTuscia- VITORCHIANO – In merito al proclama di autocompiacimento e auto celebrazione della comunicazione fatta dal Sindaco Grassotti e dall’assessore all’Urbanistica Cruciani al Comune di Vitorchiano mi sembra necessario precisare che prima di parlare bisognerebbe conoscere la realtà di Vitorchiano o perlomeno di fare attenzione a ciò che gli viene suggerito perchè conviene chiederne conferma visto che non è vero che il cemento di fronte alla centro commerciale di Vitorchiano fosse in dissesto.

In Via Manzoni l’amministrazione Ciancolini ha compiuto enormi opere a cominciare dalla ringhiera che ha messo in sicurezza i pedoni ed i bambini che frequentano la scuola elementare e media poste lì di fronte dal pericolo di caduta nella scarpata, è stata eliminata una strettoia abbattendo un garage esistente acquistando il terreno su cui era posto è stato realizzando il marciapiede dall’altro lato su tutta via Manzoni dal giardino pubblico di fronte alla chiesa di S.Antonio fino in piazza.

Davanti alla stazione dei CC è stato acquistato e realizzato un parcheggio gratuito per circa 30 auto, è stata allestita un illuminazione urbana di pregio, è stato realizzato il parcheggio per la piscina, per l’avis e per il poliambulatorio.

Vorrei ricordare che al posto del poliambulatorio esisteva una discarica di materiale ingombrante.

Detto ciò esorto l’attuale maggioranza ad una maggiore e scrupolosa ricerca di ciò che è stato fatto prima di dover ricadere nella solita litania della pesante situazione debitoria per nascondere l’immobilità ed incapacità degli attuali amministratori di reperire contributi regionali ed europei (faccio presente che al mio mandato non mi sono interessato di ciò che era stato fatto da chi mi aveva preceduto ma a quello che c’era da fare) oltre che di tracciare una coraggiosa linea politica senza limitarsi alla ordinaria amministrazione che non differisce da quello che potrebbe fare un commissario,

Ricordo infine che gli è permesso il governo del paese solo per un terzo dei voti a differenza dei due terzi riconosciuti all’intera minoranza.

Gemini Ciancolini