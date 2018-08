Innovazione e accessibilità ai dati anagrafici: anche a Tuscania l’Anpr è realtà

NewTuscia – TUSCANIA – Grazie al lavoro di squadra che ha visto operare sinergicamente Comune e tecnici della S.E.I. Informatica, società che ha seguito passo dopo passo la migrazione tramite l’applicativo Sicraweb, software della Maggioli, il passaggio all’Anpr (Anagrafe nazionale della popolazione residente) da oggi, giovedì 30 agosto, è finalmente diventato realtà. Secondo comune della Tuscia ed ottavo in tutto il Lazio, anche Tuscania mette, quindi, a segno un altro importante traguardo in materia di trasformazione digitale della pubblica amministrazione entrando a far parte della grande banca dati nazionale nella quale confluiranno progressivamente tutte le anagrafi comunali italiane. Grazie al passaggio in Anpr i cittadini avranno la possibilità di richiedere certificati e carta d’identità non solo nel Comune di appartenenza ma indifferentemente in qualsiasi anagrafe italiana.

Anche i trasferimenti di residenza saranno più semplici, così come più efficienti saranno le comunicazione tra gli enti. E il subentro in Anpr rappresenta solo l’ultimo dei servizi digitali predisposti dal Comune di Tuscania assieme alla S.E.I. come ad esempio le carte di identità elettroniche o J-City.gov, il portale che fa da tramite tra i cittadini e le attività svolte dagli uffici tramite il sistema informativo comunale Sicraweb e dove, secondo quanto prescritto dal decreto legislativo 33/2013, è già possibile consultare tutti gli atti che da tempo l’ente sottoscrive con firma digitale. Entusiasta il primo cittadino.

“Sono particolarmente felice che il Comune di Tuscania sia tra i primi in tutta la regione ad aver preso parte a questo progetto che segna una svolta in materia di ammodernamento delle procedure amministrative – commenta il sindaco Fabio Bartolacci –. Dopo l’introduzione delle carte d’identità elettroniche, l’ingresso nel nuovo servizio di Anagrafe nazionale della popolazione residente rappresenta un altro importante obiettivo che si muove nell’ottica di migliorare i servizi ai cittadini, accelerando i tempi di risposta e facilitando l’accesso agli atti. Un ringraziamento doveroso – conclude Bartolacci – va ai nostri uffici e ai tecnici della S.E.I che in queste settimane hanno affrontato questa sfida lavorando con grande professionalità e dedizione”.

E.Con.