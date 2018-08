Apertura straordinaria dello sportello PASI della Questura di Terni per il ritiro delle licenze di porto d’arma ad uso caccia

NewTuscia – TERNI – In coincidenza con l’approssimarsi dell’apertura della stagione venatoria la Divisione PASI della Questura di Terni sta mettendo in campo tutte le risorse e le energie necessarie a fare in modo che i cacciatori residenti sul territorio della Provincia possano avere in tempo utile il rilascio o il rinnovo della licenza di porto d’arma ad uso caccia.

In cifre, sono state complessivamente rilasciate dalla Questura di Terni circa 10.000 licenze di porto d’arma ad uso caccia. Negli ultimi 8 mesi la Questura ha proceduto al rilascio e al rinnovo ai cacciatori della Provincia di più di 1200 licenze.

Al fine di sostenere le esigenze dell’utenza di disporre in tempo utile della licenza per la quale è stata fatta richiesta, la Divisione PASI della Questura assicurerà, nei prossimi due giorni, due giornate di apertura straordinaria per il ritiro del titolo da parte degli interessati: oltre, infatti, alla aperture antimeridiane e pomeridiane già programmate e consultabili sulla pagina web della Questura, lo sportello per il ritiro del porto d’arma ad uso caccia rimarrà aperto anche nelle giornate di venerdì pomeriggio 31 agosto 2018 (dalle 14.30 alle 18.00) e sabato 1° settembre 2018 (dalle 9.00 alle 13.00).