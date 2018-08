Teatro Villa Pamphilj: quindicesima edizione di “Lucciole e Lanterne”

NewTuscia – ROMA – Una tre giorni dedicata ai bambini di tutte le età. Giunto alla quindicesima edizione, “Lucciole e Lanterne”, il tradizionale festival nazionale di teatro ragazzi organizzato dal Teatro Verde di Roma, si terrà dal 7 al 9 settembre, ultimo fine settimana di vacanza prima dell’inizio della scuola.

Quest’anno il festival si svolgerà in forma diffusa, andando in scena in tre teatri della città: Teatro Villa Pamphilj, Teatro del Lido di Ostia e Teatro Tor Bella Monaca.

“Lucciole e Lanterne” propone la migliore produzione teatrale dedicata ai più giovani, con quattro spettacoli (con inizio alle ore 18) presentati da Compagnie provenienti da ogni parte d’Italia.

Come ogni anno, nel programma del Festival sono previsti, inoltre, laboratori, workshop, giochi, reading e incontri con gli artisti. (E’ possibile partecipare alle varie attività proposte fino ad esaurimento posti, per questo motivo si consiglia la prenotazione).

La consegna del Premio Rodari per il Teatro 2018, assegnato come sempre dalla Giuria dei bambini, avverrà durante la giornata conclusiva, domenica 9 settembre, alla presenza della Signora Teresa Rodari.

Il Festival è realizzato in collaborazione con Unima Italia, Assitej, Università Roma Tre-Dams ed è gemellato con il World Puppet Festival 2018 di Ekaterinburg (Russia).

venerdì 7 settembre Teatro Villa Pamphilj

ore 16.30 : laboratorio manuale creativo

ore 18 : Pulcinella e il castello magico (Comp. degli Sbuffi – Castellammare di Stabia)

venerdì 7 settembre Teatro del Lido

ore 18 : Allegro, presto a gambe levate! (Teatro dei Piedi, Laura Kibel – Roma)

sabato 8 settembre Teatro Villa Pamphilj

ore 16.30 : laboratorio manuale creativo

ore 18 : Evo in fabula (Teatro Itinerante, Comp. I Guardiani dell’Oca – Guardiagrele)

sabato 8 settembre Teatro Tor Bella Monaca

ore 18 : Il Gatto con gli stivali (Compagnia Teatro Verde – Roma)

domenica 9 settembre Teatro Villa Pamphilj

ore 16.30 : laboratorio manuale creativo

ore 17 : Nello specchio di Biancaneve (Teatro Itinerante, Comp. I Teatrini – Napoli)

ore 18 : Pirù e il cavaliere di mezzo tacco (Comp. Walter Broggini – Albizate)

ore 19 : consegna Premio Rodari 2018 giuria dei bambini

PROGRAMMA DETTAGLIATO

venerdì 7 settembre – Teatro Villa Pamphilj – ingresso 5 euro

ore 16.30 : LABORATORIO MANUALE CREATIVO

ore 18.00 : PULCINELLA E IL CASTELLO MAGICO (Comp. degli Sbuffi – Castellammare di Stabia)

Un classico del teatro dei burattini: Pulcinella perennemente affamato e l’inseparabile amico Tore Fasolo, arditissimo e terribile guappo… di cartone, alle prese con la più straordinaria delle loro avventure.

Età consigliata: per tutti

venerdì 7 settembre – Teatro del Lido – ingresso 5 euro

ore 18.00 : ALLEGRO, PRESTO A GAMBE LEVATE! (Teatro dei Piedi, Laura Kibel – Roma)

Uno spettacolo che ha incantato il pubblico di tutto il mondo grazie ad una tecnica originale e sorprendente. Piedi, mani e ginocchia dell’artista si vestono e si trasformano in personaggi umani, burattini in carne ossa, che amano, soffrono, lottano, divertono e commuovono. Drammaturgie fulminanti ed ironiche che coinvolgono ed emozionano spettatori di ogni età e cultura.

Età consigliata: dai 5 anni in su

sabato 8 settembre – Teatro Villa Pamphilj – ingresso 5 euro

ore 16.30 : LABORATORIO MANUALE CREATIVO

ore 18.00 : EVO IN FABULA (Teatro Itinerante, Comp. I Guardiani dell’Oca – Guardiagrele)

Usi e costumi di un periodo storico da sempre ricco di grande fascino.

I Guardiani dell’Oca propongono un divertente e suggestivo viaggio nel periodo dell’età di mezzo, con attori e musici, che coinvolgerà lo spettatore nella magica atmosfera delle feste di corte e di strada, quando l’intero borgo si popolava di dame e cavalieri, teatranti girovaghi e giullari.

Età consigliata: dai 4 anni in su

sabato 8 settembre – Teatro Tor Bella Monaca – ingresso 5 euro

ore 18.00 : IL GATTO CON GLI STIVALI (Compagnia Teatro Verde – Roma)

Può un semplice gatto, con l’astuzia ed un paio di stivali diventare ricco e famoso? Può un semplice gatto, con il coraggio e un paio di stivali, sconfiggere un potente orco? Può un semplice gatto, con la fantasia e il solito paio di stivali, fare innamorare una principessa di un povero mugnaio? Certo che può! Ma l’astuzia, il coraggio, la fantasia (e il paio di stivali) nulla possono senza l’aiuto dei bambini del pubblico. Il Gatto con gli Stivali è la favola delle apparenze. Una favola in cui si denuncia, sorridendo, l’ipocrisia dei rapporti umani.

Età consigliata: 3 – 10 anni

domenica 9 settembre – Teatro Villa Pamphilj – ingresso 5 euro

ore 16.30 : LABORATORIO MANUALE CREATIVO

ore 17.00 : NELLO SPECCHIO DI BIANCANEVE (Teatro Itinerante, Comp. I Teatrini – Napoli)

Lo specchio di Biancaneve, stanco della stessa famosa domanda “Specchio, specchio delle mie brame chi è la più bella del reame?” che lo perseguita da secoli, si è ribellato alla propria schiavitù abbandonando la sua fiaba e fuggendo lontano dalla cattiva e prepotente Regina, preoccupata solo della propria bellezza. E qui, proprio tra gli alberi di Villa Pamphilj, si è infine rifugiato, in cerca di po’ di tranquillità e altre fiabe da “riflettere”.

Età consigliata: 5 – 10 anni

ore 18.00 : PIRÙ E IL CAVALIERE DI MEZZO TACCO (Comp. Walter Broggini – Albizate)

“Pirù e il Cavaliere di Mezzotacco” è uno spettacolo di burattini “a guanto” in baracca ed è il terzo episodio della trilogia della Compagnia ispirata al teatro popolare italiano dei burattini. La Compagnia prosegue con questo spettacolo l’originale percorso di ricerca e di innovazione intorno alle forme e alle drammaturgie del teatro tradizionale dei burattini: un teatro che si rivolge a tutti, adulti e bambini, un teatro con temi e soggetti essenziali, semplici ma non banali, legati quasi sempre alla dicotomia ed al conflitto tra Bene e Male, alle gioie, ai dolori, ai valori del vivere quotidiano.

Età consigliata: dai 3 anni in su

ore 19.00 : CONSEGNA PREMIO RODARI 2018 (votato dalla giuria dei bambini)

TEATRO DI VILLA PAMPHILJ – TEATRO DEL LIDO – TEATRO TOR BELLA MONACA

RASSEGNA “LUCCIOLE E LANTERNE – PREMIO RODARI PER IL TEATRO 2018” XV ED.

Dal 6 al 9 settembre 2018

direzione artistica Veronica Olmi

organizzazione Teatro Verde Roma tel 065882034 teatroverderoma@gmail.com – www.teatroverde.it

info: 065814176 – 065882034 – www.teatriincomune.roma.it

ingresso: € 5,00 (dà diritto alla partecipazione a tutte le attività)

ore 16 inizio attività ludico creative

ore 18 inizio spettacoli

Per il programma completo del festival, informazioni e prenotazioni:

www.teatrovillapamphilj.it

per info e prenotazioni: 065814176 – scuderieteatrali@gmail.com

via di San Pancrazio 10 oppure Piazza San Pancrazio 9 / a

www.teatrodellido.it

per info e prenotazioni: tel 065646962 – promozione@teatrodellido.it

via delle Sirene, 22, 00121 Lido di Ostia RM

wwwteatrotorbellamonaca.it

per info e prenotazioni: tel 062010579 – promozione@teatrotorbellamonaca.it

via Bruno Cirino, 00133 Roma