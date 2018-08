Teatro, lavoro nel Lazio con la Compagnia Anonymous

NewTuscia – ROMA – C’è lavoro nel mondo dello spettacolo con la Compagnia Teatrale Anonymous che, in vista del debutto sul panorama capitolino, ricerca Attori e Attrici residenti a Roma.

In vista dei prossimi spettacoli scritti dal socio fondatore della Compagnia Sebastiano Bazzichi, “Non vedo Innocente Amor” ed “Oscar”, che da novembre 2018 sino a maggio 2019 si terranno in alcuni teatri off di Roma (Teatro Testaccio, CineTeatro L’Aura, Teatro IF, Teatro Planet, Teatro Antigone, Teatro Hamlet e altri in via di definizione) è aperto il casting per Attori e Attrici che diano disponibilità immediata per la prossima stagione teatrale e per le prove di montaggio degli spettacoli che si svolgeranno già nel mese di ottobre.

Nessun piercing né tatuaggi visibili su mani, collo e viso insieme ad un’età scenica compresa tra i 20 ed i 30 anni sono i requisiti per candidarsi al casting che si terrà negli spazi del Teatro IF di Roma in via Nomentana 1018. Per coloro che verranno scelti il lavoro prevede ovviamente una retribuzione nelle modalità da comunicare ai selezionati durante il casting stesso.

Chiunque sia interessato a queste opportunità potrà inviare entro e non oltre il giorno 7 settembre (proroga della scadenza) il proprio curriculum artistico, con l’aggiunta di tre foto ed eventuali link a show-reel o materiale video di altro tipo all’indirizzo email info@compagnia-anonymous.com.

Per maggiori informazioni sulla Compagnia e sulle date degli spettacoli in programma e in continuo aggiornamento è possibile visitare il sito www.compagnia-anonymous.com.