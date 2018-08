Secondo trofeo Corriamo Ronciglione

NewTuscia – RONCIGLIONE – “Una manifestazione in cui solidarietà e sport si fondono all’insegna della condivisione. La nostra amministrazione – afferma il sindaco, Mario Mengoni – sostiene con orgoglio questa gara, sposando a pieno gli intenti di Laura Sperati, Luca Pulino e tutti gli organizzatori, che hanno profuso così tanto impegno e passione per la riuscita dell’evento, riuscendo a coinvolgere ed entusiasmare l’intero paese. Giovedì la nostra cittadina si trasformerà in un suggestivo percorso podistico, pronto ad ospitare atleti più e meno esperti, con la possibilità di visitare anche i borghi medievali. Un sentito in bocca al lupo agli organizzatori, con l’augurio che questo appuntamento continui a crescere anno dopo anno”.

Giovedì 30 agosto, alle ore 17 in piazza del Comune, si rinnova l’appuntamento con “CorriAmo Ronciglione”, la gara podistica giunta alla sua seconda edizione che sostiene la ricerca sulla Sla e la battaglia di Luca Pulino, affetto da questa sindrome dal 2002.

Con il patrocinio del Comune di Ronciglione, ideata ed organizzata da Laura Sperati con la collaborazione di Luca Pulino e dell’Atletica Di Marco Sport di Viterbo, la manifestazione si articola su tre circuiti ed è aperta a tutti, professionisti ed amatoriali: la gara podistica competitiva, che si snoda lungo un percorso cittadino di 8,2 km; la corsa non competitiva o camminata di 5 km e la passeggiata turistica con per i Borghi di Ronciglione, con la guida di Silvia Scialanca. Tra le 18.30 e le 18.40 sono previste le partenze per tutti i circuiti. Per esigenze di viabilità, il percorso è sempre lo stesso dello scorso anno, ma fatto al contrario: si fa prima il giro nel cuore del paese per poi arrivare fuori, nella località denominata “Il Cassiere”.

La quota d’iscrizione è di € 10 per la gara competitiva e € 5 per la corsa non competitiva o camminata. Il termine ultimo per le iscrizioni è mercoledì 29 agosto alle ore 19. Non sarà possibile iscriversi il giorno della gara.

Previsto un ristoro a metà percorso e alla fine; classifica e cronometraggio saranno a cura della Di Marco Sport. Per tutti gli atleti saranno disponibili bagni e docce presso gli impianti sportivi siti in Località Chianello.



Le premiazioni verranno effettuate alle ore 20:30. Saranno premiati i primi 3 assoluti, uomini e donne e i primi tre di categoria, uomini e donne (Categorie M/F 18-39 anni, 40-49 anni, 50 ed oltre).

Il ricavato della manifestazione sarà interamente devoluto a Luca Pulino e alla ricerca sulla Sla.