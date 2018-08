San Lorenzo Nuovo: riaperte le iscrizioni al Nido Famiglia Il Magico Mondo di Pollicino!

NewTuscia – SAN LORENZO NUOVO – Al termine della breve pausa estiva, da lunedì 3 settembre riapre a San Lorenzo Nuovo il Nido Famiglia Il Magico Mondo di Pollicino, una struttura davvero ‘a misura di bambino’, che dal 2017 assicura un ottimo servizio per la prima infanzia alle famiglie del comune altolaziale e dei paesi vicini.

Perché un nido famiglia? La gestrice, dott.ssa Sara Antoniella, ha investito la sua esperienza pluriennale nei servizi per l’infanzia (asili nido e scuole dell’infanzia) per offrire alle famiglie un servizio alternativo, con una sua connotazione specifica che lo differenzia da un tradizionale asilo nido.

Il segreto sta tutto nella parola ‘famiglia’. Il nido famiglia è infatti un servizio le cui prestazioni sono assimilabili a quelle fornite dagli asili nidi, il personale applica un programma didattico-pedagogico differenziato secondo le età del bambino, sotto la supervisione di uno staff multidisciplinare di professionisti del settore (afferente all’Associazione Il magico mondo dell’apprendimento) e si sottopone ad un aggiornamento continuo delle competenze.

Ma la differenza sostanziale è nell’impronta familiare che caratterizza il servizio: il nido famiglia è una struttura domiciliare che può ospitare un numero ristretto di bambini, dai 3 mesi ai 3 anni, in un ambiente a misura di bambino, sereno e mai caotico, raccolto e non dispersivo. La quantità limitata di ospiti garantisce un rapporto molto stretto dell’educatrice con i bambini ed anche con i genitori, con i quali si instaura da subito una comunicazione costante. Lavorando su gruppi molto piccoli, l’educatrice è in grado di seguire ogni singolo bambino con maggiore attenzione, assicurando loro le migliori cure; anche il rischio di contagio di malattie è ridotto, proprio grazie al numero contenuto di utenti.

La cucina è interna, con un menù stilato da una nutrizionista, dott.ssa Cinzia Palestini, diversificato in base alle stagioni e all’età dei bambini.

Nel nido vengono effettuate attività a contatto con la natura, laboratori di gioco-danza, psicomotricità e (previo assenso dei genitori) dog e cat therapy, iniziative che si svolgono anche in collaborazione con altri servizi operanti nel territorio, come i laboratori Nati per Leggere, appuntamenti ormai costanti condotti in sinergia con la biblioteca comunale, durante i quali i piccoli ospiti vengono introdotti nel mondo dei libri ed impegnati in attività creative.

E’ possibile iscriversi al Nido Famiglia Il Magico Mondo di Pollicino durante tutto l’anno, sia secondo la classica iscrizione annuale/mensile, i cui costi variano in base alla fascia oraria scelta, sia, per chi abbia esigenze specifiche, scegliendo una comodissima iscrizione ad ore, adattabile all’utenza. I genitori possono visitare la struttura, previo appuntamento, senza impegno in qualsiasi periodo dell’anno.

Per iscriversi o anche per avere maggiori informazioni:

Nido Famiglia Il Magico Mondo di Pollicino, via Giuseppe Verdi 20

telefono 338 9248521 (anche whatsapp)

Facebook: Nido Famiglia Il Magico Mondo di Pollicino

Sara Antoniella