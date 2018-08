Sabato 1 settembre Io Pittore per Caso e La Notte Bianca dello Sport: “CONI Tarquinia: un binomio vincente”

NewTuscia – TARQUINIA – Nove diverse piazze che ospiteranno oltre venti discipline sportive, un pomeriggio dedicato al far disegnare i bambini, un concorso di pittura estemporanea per i più grandi e ancora musica, animazione, gonfiabili e sorprese: la serata del primo settembre, a Tarquinia, si preannuncia ricchissima, tra Io Pittore per Caso #sportedition e la Notte Bianca dello Sport, che grazie alla disponibilità del CONI Lazio sarà animata dagli istruttori qualificati delle Federazioni Sportive e degli Eps che offriranno la possibilità a tutti di cimentarsi nel canottaggio, football americano, giochi tradizionali, twirling, scherma, tennis, vela, scacchi e dama. Il tutto mentre le associazioni sportive cittadine inviteranno i presenti a sperimentare la propria disciplina.

“Ringrazio sentitamente il Coni Lazio, ed il suo presidente Riccardo Viola, per aver voluto assieme all’amministrazione questo evento a Tarquinia. – esordisce, nella conferenza stampa di presentazione, Manuel Catini, Assessore alle politiche giovanili del Comune di Tarquinia – Abbiamo scelto di abbinarlo ad una manifestazione consolidata come Io Pittore per Caso perché, dopo il successo di questa nel 2017, siamo certi si rivelerà una formula vincente”.

“Ancor una volta mi trovo a parlare di un bell’esempio di sinergia tra assessorati, – le parole del vicesindaco Martina Tosoni – in questo caso anche con le associazioni sportive ed il Coni, la cui presenza è fortemente qualificante. Un bel modo di iniziare settembre, mese in cui la città ha ancora tanto da offrire, anche ai turisti, e nel quale proporremo ancora iniziative promettenti”.

“Sono lieto di essere qui, oggi, a presentare questo evento al fianco di Roberto Padoan. – le dichiarazioni del delegato allo Sport, Stefano Zacchini – Nei mesi scorsi parlammo di come volessimo accorciare le distanze tra Coni e Comune di Tarquinia, e questa è la dimostrazione di come ci stiamo riuscendo. Un grazie, a tal proposito, va alle associazioni sportive che, numerose come mai avremmo immaginato, hanno scelto di aiutarci in questo evento”.

“Tra sport e pittura, abbiamo voluto proporre anche uno spazio per dei mercatini – le parole del delegato al Commercio, Stefania Ziccardi – che saranno posizionati in via Umberto I. Mi fa piacere sottolineare il coinvolgimento delle attività commerciali: sono certa che l’evento farà divertire grandi e piccini”.

Alla conferenza stampa, in rappresentanza del Coni, era presente anche Roberto Padoan, che ha portato i saluti del presidente Viola, “che sarà a Tarquinia sabato, nel corso dell’evento”, e ricordato come lo sport in piazza sia “una manifestazione che il Coni organizza da tempo in vari comuni, con lo scopo principale di promuovere lo sport, la sua cultura, i suoi valori, con canali differenti da quelli delle famiglie o della scuola”.

Infine, per la cooperativa Alicenova, Alessandra Vincenti ha spiegato come “il format studiato possa coinvolgere un vasto pubblico e tante fasce d’età”, sottolineando poi come “nell’ultimo anno abbiamo visto numerose iniziative rivolte a quella fascia di giovani che, di solito, si tende a trascurare: ne siamo davvero lieti”.

Chiusura affidata ancora a Catini, che ha tenuto a ringraziare “l’amministrazione, il sindaco ed i colleghi qui affianco per aver creduto e sposato la manifestazione, anche economicamente. Ma un enorme grazie va anche ai volontari che aiuteranno nell’organizzazione, alla Protezione civile ed all’Aeopc, alle Guardie zoofile, alla Croce rossa e agli operai del comune impegnati per la manifestazione. Sono certo che quello tra Comune e Coni si rivelerà un binomio vincente, e che questo sarà solo l’inizio di una proficua collaborazione”.