NewTuscia – VALENTANO – Il Consiglio della Comunità Montana Alta Tuscia Laziale, approva quattro ordini del giorno. Con voti unanimi viene approvata la sostituzione e convalida nuovi rappresentanti del Comune di Valentano: Mario Fiorentini (consigliere di maggioranza), Lorenzo Ranucci (consigliere di maggioranza), Leonardo Ricci (consigliere di minoranza). All’unanimità viene approvata la variazione al bilancio di previsione 2018-2020 riguardante l’applicazione di una quota parte dell’avanzo di amministrazione disponibile, per complessivi € 16.000, in parte corrente, per l’erogazione ai Comuni facenti parte dell’Ente di contributi, in parti uguali, per il finanziamento delle manifestazioni estive, da erogarsi a rendicontazione delle attività svolte. Sempre all’unanimità viene approvata variazione generale di assestamento al bilancio di previsione triennale 2018-2020 e salvaguardia degli equilibri di bilancio riguardante un adempimento di Legge. “In merito al quesito avanzato dal Consigliere Pietro Cioli”, sottolinea il Presidente Giovanni Giuliani prima della votazione, “in merito all’istruttoria relativa all’estinzione anticipata del mutuo, rendo noto che stiamo valutando la questione con il Segretario.

I presupposti dovrebbero esserci anche perché il trasferimento regionale ci consente di assicurare la gestione ordinaria dell’Ente. L’obiettivo della estinzione anticipata rimane prioritario per questa Amministrazione. Con il Segretario valuteremo la fattibilità dell’operazione e, se del caso, proporremmo il punto alla prossima seduta consiliare. Abbiamo scoperto, con grande rammarico, che esistono dei contributi ministeriali per l’abbattimento delle penali ma la Comunità Montana non può accedervi per cui il costo è interamente a carico del bilancio comunitario”. Sempre all’unanimità, infine, viene approvato il Documento Unico di programmazione periodo 2019-2021. Durante la discussione il Presidente sottolinea come “il documento replica sostanzialmente la programmazione del triennio precedente in quanto non sono intervenuti, al momento, nuovi finanziamenti. Obiettivo prioritario è la realizzazione del centro di raccolta rifiuti, per il quale si attende ancora il finanziamento. Non sono previsti grossi interventi, a parte l’alienazione di alcuni beni patrimoniali e la realizzazione del centro di compostaggio”.

GIORDANO SUGARONI