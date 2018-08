La regione Lazio ha pubblicato le graduatorie di due bandi riservati alle piccole Imprese dell’artigianato, designer, audiovisivo e creatività

di Stefano Stefanini

NewTuscia – ROMA – Sono stati recentemente pubblicate le graduatorie dei Bandi regionali riservati alle piccole imprese. Sono state 500 le richieste di finanziamento pervenute, provenienti da tutto il territorio regionale e dai settori più diversi: dall’artigianato più tradizionale, ai designer, all’audiovisivo. Il primo bando punta a portare innovazione nelle imprese artigiane, il secondo è il Fondo per la Creatività 2018.

Il primo bando punta a portare innovazione nelle imprese artigiane. 48 le imprese che otterranno il finanziamento, per un importo complessivo di 1 milione di euro. Sono imprese nel settore delle costruzioni (19), del manifatturiero (15) e dei servizi (14) e geograficamente sono distribuite su tutto il territorio: 15 sono dell’area metropolitana di Roma, 4 del Viterbese, 9 dalla Provincia di Frosinone.

Mentre sono ben 20 quelle che vengono da Rieti e un terzo di questi progetti sono a valere sulla riserva per i Comuni con meno di 5.000 abitanti. Questi i primi progetti, ci sarà nelle prossime settimane una ulteriore graduatoria che individuerà altre imprese beneficiarie, per quasi 2 milioni di euro ancora da assegnare.

Il secondo bando è il Fondo per la Creatività 2018.

Si tratta dell’ultima edizione dello strumento finanziario per aiutare imprese nei settori creativi: dall’audiovisivo alle tecnologie applicate ai beni culturali, dall’artigianato artistico, al design, dall’architettura alla musica. Sono state 169 le domande di finanziamento presentate e 20 quelle valutate idonee: progetti per la maggior parte nell’area metropolitana di Roma, con 2 dalla Provincia di Viterbo, 1 da quella di Rieti e 2 da quella di Latina.

“Bene i risultati dei bandi per le piccole imprese pubblicati oggi. Le risorse pubbliche debbono servire ad aprire e modernizzare le nostre Pmi e con questi bandi vogliamo proprio questo: il tutto dando una sempre maggiore attenzione all’accelerazione e alla semplificazione delle procedure”- così Gian Paolo Manzella, assessore allo sviluppo economico.

“Bene i dati sulla riserva prevista per le imprese artigiane dei piccoli Comuni, ci dicono dell’utilità di questi bandi nel portare linfa economica nei nostri borghi. In questo lavoro di diffusione sul territorio, la nuova organizzazione di Lazio Innova e la rete degli Spazi Attivi sarà molto utile. Si concretizza l’attenzione delle politiche regionali nei confronti dei Piccoli Comuni, laboratori privilegiati di sviluppo locale innovativo e sostenibile – è il commento di Cristiana Avenali, responsabile dell’Ufficio di Scopo per i Piccoli Comuni e Contratti di Fiume.