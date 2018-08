Corso da sommelier ad Acquapendente con la Fisar Delegazione di Viterbo

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – La Fisar Delegazione di Viterbo si appresta a sbarcare ad Acquapendente con un corso da sommelier. Il tutto avverrà ogni Martedì a partire dall’11 Settembre (orario 20.30) presso la Riserva Naturale Monte Rufeno (saa conferenze).

Il programma prevede quattordici step: le funzioni del sommelier, fisiologia dei sensi, anali sensoriale, viticoltura, enologia (vinificazione 1 dall’uva al vino), enologia (vinificazione 2 affinamento, imbottigliamento), spumanti, vini speciali, compendio ai vini speciali (ex alterazioni, difetti, malattie), visita in un azienda vitivinicola, legislazione vitivinicola, i distillati, birra ed altre bevande, test finale. Per informazioni contattare viterbo@fisar.com o telefonare / whatsup al 349-2339530.

GIORDANO SUGARONI