Circolo Pd di Ronciglione sugli interventi del Comune sulle scuole

NewTuscia – RONCIGLIONE – Oggi leggendo l’articolo pubblicato sul giornale online Tusciaweb relativo ai controlli dei ponti situati sulle nostre strade, siamo rimasti basiti, quando, leggendo abbiamo visto la parte riguardante l’intervento effettuato dal Comune di Ronciglione che, da come riportato, si preoccupa più che delle strade delle scuole.

Allora è bene che si sappia che il Comune di Ronciglione pur avendo un finanziamento, ottenuto dalla precedente Amministrazione, di circa un milione di euro finalizzato al miglioramento sismico degli edifici della scuola materna ed elementare, solo ed esclusivamente per incapacità, ha fatto scadere i termini fissati per l’esecuzione dei lavori. Sembra che, per fortuna, ( e i nostri bambini ringraziano) la Regione abbia concesso la proroga, ma comunque è stato perso un anno di tempo.

In poche parole l’Amministrazione Comunale Aramini/ Mengoni predica bene e razzola male.

Il Circolo Pd di Ronciglione