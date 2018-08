Cinema nelle Biblioteche dei Cimini, nuovi appuntamenti a Soriano nel Cimino e Canepina

NewTuscia – SORIANO NEL CIMINO – Dopo una piccola pausa estiva, il progetto “Cinema nelle Biblioteche dei Cimini” torna più carico che mai, con delle proiezioni da non perdere:

Venerdì 31 Agosto 2018 alle ore 17:00 con il film “QUANDO CORRE NUVOLARI” di Tonino Zangardi presso la Biblioteca nel Comune di Soriano nel Cimino.

Sabato 1 Settembre 2018 alle ore 17:00 con il film “IL MONDO DI MEZZO” di Massimo Scaglione presso la Biblioteca nel Comune di Canepina.

“QUANDO CORRE NUVOLARI” – Tazio Nuvolari è stato il più grande pilota automobilistico del ‘900. La sua vita è stata una continua sfida con la morte. Ma è con la 1000 miglia del 1948 che Tazio diventa il mito degli italiani. Oltre cinquantenne, conduce la gara in testa fino a pochi chilometri dal traguardo, tradito dalla sua Ferrari 166 SC che lo abbandona definitivamente dopo aver perso il cofano del motore a Gualdo Tadino. E proprio da questo prezioso oggetto recuperato a suo tempo da un bambino, e nascosto per anni nel casolare di quel che è diventato il nonno Mario, che inizia la storia. Nel viaggio verso Mantova per riportare il cofano nella città dove il campione è vissuto fino alla sua morte, Mario racconta a suo nipote la grande storia di Tazio Nuvolari.

“IL MONDO DI MEZZO” – Tommaso Mariotti è l’unico figlio di un imprenditore del mattone, Gaetano, che dal sud è partito negli anni Settanta per accaparrarsi gli appalti della Capitale, diventando uno dei palazzinari più ricchi e intrallazzati di Roma. Tommaso non vorrebbe seguire le orme di Gaetano, anzi, tanto suo padre è orgogliosamente materialista, tanto lui si definisce spirituale. Ma la morte di papà trasferirà sulle spalle del figlio un impero imprenditoriale da gestire a botte di mazzette e accordi segreti con gli enti locali, e Tommaso diventerà rapidamente più realista del re.

Il progetto è promosso dalla Comunità Montana dei Cimini, con il Patrocinio della Regione Lazio (Progetto finanziato con L.R. 26/2009 – Avviso pubblico finalizzato allo sviluppo dei Sistemi di Servizi Culturali) e la partecipazione dei Comuni di Blera, Canepina, Capranica, Caprarola, Carbognano, Nepi, Oriolo Romano, Ronciglione, Soriano nel Cimino, Vallerano, Vetralla, Vignanello, Vitorchiano, Barbarano Romano, Civita Castellana e del Museo della Ceramica di Viterbo.

L’iniziativa sviluppata dall’Associazione Arca e dalla Kinema Association, coinvolgerà biblioteche e servizi culturali dei sedici comuni e darà la possibilità al pubblico di assistere per la prima volta a 50 proiezioni totalmente gratuite di film indipendenti e d’autore.

I film indipendenti scelti con molta cura, daranno la possibilità al pubblico di vedere qualcosa che normalmente non si trova in Tv o nella grande distribuzione.

I film classici, scelti per l’appartenenza ai luoghi, completeranno l’esperienza.