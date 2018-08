Associazione Giornalai Viterbo, rinviato lo sciopero

NewTuscia – VITERBO – Il Sinagi Provinciale, in accordo con gli edicolanti della provincia di Viterbo, ha deciso il rinvio dello sciopero già programmato per i giorni 2-3-4 settembre in occasione delle Festività di S.Rosa, a una data che verrà comunicata successivamente.

La scelta del rinvio è stata decisa a seguito delle sollecitazioni pervenute dal Prefetto di Viterbo dott. Giovanni Bruno, e dal Comune di Viterbo nelle persone del Sindaco Giovanni Arena, e dell’assessore alle Attività Produttive Alessia Mancini, che hanno evidenziato la particolarità della data.

Sinagi e giornalai, hanno aderito alle sollecitazioni suddette, dimostrando un grande senso di resposponsabilità e di rispetto nelle istituzioni, che peraltro si sono dimostrate molto vicini agli edicolanti, senso di rispetto istituzionale e responsabilità totalmente assente nel sistema editoriale e distributivo.

Rispetto dimostrato dagli edicolanti anche verso i cittadini a cui sarebbe venuta a mancare l’informazioni in giorni importanti e delicati.

La scrivente organizzazione intende ringraziare S.E. il Prefetto di Viterbo per l’interessamento dimostrato nel convocare e cercare di mantenere aperto un tavolo di confronto presso la stessa Prefettura.

Nei prossimi giorni dovrebbero pervenire maggiori informazioni sul futuro della distribuzione di giornali e riviste a Viterbo, il Sinagi Provinciale mantiene lo stato di agitazione, e svilupperà nei prossimi giorni iniziative dirette nei confronti di editori e distributori nazionali, anche sul piano economico, oltre che ridefinire le date delle chiusure delle edicole, oggi rinviate per i motivi già illustrati.

Il segretario povinciale

Nicola Becattini