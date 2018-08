Amici a quattro zampe: a Montalto di Castro giornata del microchip gratuito

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Torna a Montalto di Castro per il secondo anno consecutivo la “Giornata del microchip gratuito” per i nostri amici a quattro zampe. L’assessorato al patrimonio, con la collaborazione del servizio veterinario della Asl di Viterbo, della clinica veterinaria Geronzi e dell’ambulatorio veterinario Stefano Casarosa di Pescia Romana, ha organizzato una giornata di sensibilizzazione dedicata alla microchippatura gratuita (fino ad esaurimento scorte). L’appuntamento è per sabato 8 settembre, alle ore 8:30, a piazza Carlo Alberto dalla Chiesa dove i cittadini dovranno presentarsi muniti di documento d’identità e codice fiscale per applicare il microchip al proprio cane. Il microchip è realizzato in materiale biocompatibile e non comporta rischi per la salute del cane, né tantomeno c’è pericolo di rigetto. L’iniziativa permette di registrare il proprio animale presso l’anagrafe canina e di contrastare il randagismo. Saranno regolarizzati un massimo di quattro cani per proprietario.

«Sono molto soddisfatto – spiega l’assessore al patrimonio Giovanni Corona – di questa ulteriore importante iniziativa di sensibilizzazione verso i nostri amici a quattro zampe. Ringrazio, per questa seconda edizione, la Asl e in particolare il dottor Giancarlo Nicolai con i quali collaboriamo costantemente anche nella gestione del nostro canile comunale. Grazie anche agli studi veterinari di Montalto e Pescia, che come ogni anno si sono messi a disposizione dell’amministrazione comunale e dei cittadini per dare un contributo durante la giornata del microchip».