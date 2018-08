All’interno del Roma Comic Off, il festival della comicità della Capitale che si svolge al Teatro Agorà di Roma

NewTuscia – ROMA – Cosa può succedere se il tuo ex storico, quello affascinante, quello con una carriera brillante, quello complesso e con mille turbamenti interiori, quello a cui non hai mai smesso di pensare…sì lui, quello che ti ha mollato…ti chiama e ti vuole rivedere?

Che vai nel panico.

Specie se sei rimasta esattamente lì dove lui ti ha piantata.

Anzi! Se ti sei proprio lasciata andare!

Menomale che ci sono le amiche. Che ti suggeriscono di trovarti un fidanzato.

E certo! Sembra semplice!

Ma mica un fidanzato vero! No! Ne basta uno in affitto. Giusto per il tempo necessario a farti fare bella

figura con lui.

Ci sono persone che ci tengono a sé. Persone che ci attraggono col loro fascino. Persone magnetiche. Di cui

crediamo di essere innamorati, ma con cui ci ritroviamo ad essere pensierosi senza sapere come mai. Finché

poi arriva quella persona, inaspettatamente. Quella persona a cui non avresti mai pensato. Quella che le

cose preziose le sa riconoscere e custodire. E che ti fa scoprire che cos’è la Vita perché è quando sei con lei

che ti batte davvero il cuore. Perché è con quella persona che riesci a ridere di quel difetto che cercavi

sempre di nascondere. E perché è lei che ti sa guardare e che sa sentire la tua straordinaria unicità. E perché

con lei non devi far nulla se non essere quello che sei. E capisci quanto la cosa che pensavi fosse la più

difficile del mondo, sia la cosa più semplice del mondo.

testo e regia di Anna Fraioli

Con: Raffaella Ariganello, Elisabetta Baldi, Alessandro Ciccola, Tiziano D’Adamo, Fabrizio Ferroni, Elisabetta Madau, Claudia Monti, Silvia Organtini, Daniele Pierotti, Eleonora Poggiu

A LUME DI CANDELA

commedia scritta e diretta da Anna Fraioli

13 e 14 settembre 2018, ore 21:00

Teatro Agorà

via della Penitenza, 33

Info e prenotazioni:

347 4522827

Scenografie e Disegno Luci: AMBRAMA’

Tecnico luci: Adalia Caroli

Costumi: Vita Barbato, Fotografia: Chiara Abbruzzese

Ufficio Stampa: Laura Mauti, Progetto Grafico: tipografico.it

Biglietto 12€ – Ore 21:00

Pagina dello spettacolo:

http://www.romacomicoff.it/calendario-1/a-lume-di-candela/