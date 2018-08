I Vincitori della Sezione Cortometraggi del Premio Culturale ArgenPic 2018

NewTuscia – TARQUINIA – Miglior Film per il Premio del Pubblico “Senza occhi, mani e bocca” del regista Paolo Budassi. L’ArgenPic d’Oro è andato invece a “La decima onda” di Francesco Colangelo. Nella Sezione Docu-Film il primo premio assegnato a “La Voce di San Gerardo” di Annalisa Venditti. Migliori attori Philippe Boa e Giorgio Colangeli. Miglior Attrice Valeria Solarino.

Un pomeriggio ed una serata Tarquinia Lido (25 Agosto) interamente dedicati agli Short Film del Premio Culturale ArgenPic 2018 ed alla consegna dei Premi decretati dalla Giuria Tecnica e dalla Giuria Popolare che si è espressa Gìovedì scorso nell’anteprima che si è svolta al Cinema Etrusco. Questi i Vincitori:

PREMIO DEL PUBBLICO Cinema Etrusco

– Miglior film: “Senza occhi, mani e bocca” regia di Paolo Budassi

– Premio Speciale per il doppio ruolo di Produttore e interprete nel Film “Sogni a orologeria”(di Francesco Colangelo) a Vitaliano Loprete

– Migliori Musiche: “Giochi di ruolo” “Sogni a orologeria” composte da il cantautore e musicista cinematografico The Niro (Davide Combusti)

PREMI GIURIA TECNICA

Presidente Francesco Presta (Direttore Artistico del Mediterraneo Festival Corto e del Cinecircolo Maurizio Grande), Gérôme Bourdezeau (Esercente di Cinema Indipendente, Consulente Enogastronomico, Mariangiola Castrovilli (Giornalista FIPRESCI e SNGCI, Autrice e Regista televisiva), Ferdinando Romito (Direttore Tecnico del Mediterraneo Festival Corto e del Cinecircolo Maurizio Grande), Claudio Serra (V.Presidente Cineclub Fotovideo Genova e Direttore Artistico Festival La Lanterna), Antonietta Valerioti (Fotografo, Pres. Associazione Viva Tarquinia)

– 1° Miglior Film: “La decima onda” regia di Francesco Colangelo

– 2° Miglior Film: “Senza occhi, mani e bocca” regia di Paolo BudassI

– 3° Miglior Film: “Sogni a orologeria” regia di Francesco Colangelo

– Miglior DocuFilm

“La Voce di San Gerardo” intervista e regia di Annalisa Venditti

– Miglior Fotografia

Bebbe Gallo per “Giochi di ruolo” di Francesco Colangelo

– Miglior Attore ex-aequo

Philippe Boa per “Sogni a orologeria” di Francesco Colangelo

Giorgio Colangeli per “La decima onda” di Francesco Colangelo

– Miglior Attrice

Valeria Solarino per “Giochi di ruolo” di Francesco Colangelo

– Miglior Film Fuori Concorso

Once (in my life) di Francesco Colangelo

Alla cerimonia di premiazione che si è svolta all’Area Eventi della Pineta AVAD hanno partecipato: i registi Francesco Colangelo,Paolo Budassi, Annalisa Venditti. L’attore Philippe Boa. Il produttore ed attore Vitaliano Loprete, il cantautore e musicista cinematografico The Niro (Davide Combusti), il Presidente di Tarquinia Film Office, Gérôme Bourdezeau, Mariangiola Castrovilli, autrice, regista televisiva e Giornalista del SNGCI (Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani) e della FIPRESCI (Federazione Internazionale della Stampa Cinematografica), il Consigliere Delegato dell’Amministrazione Comunale di Tarquinia Maurizio Perinu.

Tra gli altri il Presidente dell’Ass. di Fotografia e Cinema dotRAW Tiziano Crescia, il Presidente dell’Ass. Borgo dell’Argento (Delegazione Tarquinia-Montalto di Castro-Monteromano dell’Accademia Italiana del Peperoncino) Silvana Passamonti, il Pres. dell’Ass. Culturale Oltrepensiero Pietro Carra, Il Pres. dell’Ass. Culturale Viva Tarquinia Antonietta Valerioti. Hanno inviato messaggi video di saluto alla manifestazione per impossibilità di partecipare personalmente il Presidente della Giuria Tecnica della Sez Cortometraggi di ArgenPic Francesco Presta (Direttore Artistico del Mediterraneo Festival Corto e del Cinecircolo Maurizio Grande ) e Antonio Bartalotta Presidente dell’Ass. Ipse Dixit e Delegazione di Roma dell’Accademia Italiana del Peperoncino della quale è Consigliere Nazionale.

Premio Culturale ArgenPic