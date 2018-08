Narni, doppio intervento a Gualdo; il quadro dei lavori fatti sul territorio comunale

NewTuscia – NARNI – Sono stati eseguiti nei giorni scorsi due interventi a Gualdo di Narni necessari per risolvere i problemi legati alla rete idrica della zona. I lavori hanno eliminato le perdite e ricostituito rapidamente il normale sistema di distribuzione nella frazione.

Il servizio idrico ricorda anche come sul territorio narnes, in stretta collaborazione con il Comune, abbia investito e stia tuttora investendo ingenti risorse. A San Liberato è in corso un intervento per la sostituzione e l’ammodernamento di circa 1000 metri di tubatura per un costo di oltre 140mila euro, ma già nel recente passato erano stati fatti importanti lavori. Tra questi si ricordano quelli a Cigliano, a strada dei Colli, a Castelvecchio e il progetto di ricerca perdite occulte che è in procinto di partire.

