Ingegneria@Unitus, ultimi giorni per iscriversi al test d’ammissione

NewTuscia – VITERBO – Si avvicina il termine ultimo per effettuare l’iscrizione ai test di ammissione al corso a numero programmato in Ingegneria Industriale presso l’Ateneo della Tuscia. Il test d’ingresso standard, infatti, si terrà il giorno 6 Settembre 2018 alle ore 9:30 presso le aule informatiche del complesso di Santa Maria in Gradi a Viterbo. Il bando e la procedura di prenotazione online sono accessibili dalla home page del sito di Ateneo (sezioni “Test di accesso” e “Studenti”) e dalla pagina web www.unitus.it/testingegneria. Sulla stessa pagina web sono disponibili anche le modalità di svolgimento della prova e le simulazioni dei test di ingresso. La procedura di iscrizione sarà attiva fino alle ore 23:00 del 4 Settembre 2018.

Il corso di laurea in Ingegneria Industriale dell’Università della Tuscia, ha la caratteristica di unire gli aspetti tecnologico-applicativi con aspetti legati al mondo dell’energia e della meccanica. L’obiettivo del corso di laurea è la formazione di un professionista che sappia operare dell’ingegneria meccanica ed energetica, con ulteriori competenze acquisite a scelta tra bio-stistemi, ingegneria gestionale o informatica industriale. La preparazione dei laureati ha una connotazione multidisciplinare rivolta sia all’utilizzo degli strumenti tipici dell’ingegneria sia all’applicazione delle conoscenze derivate dal mondo della Meccanica, dei Sistemi Energetici, dei Sensori e Automazione, dei Materiali e dell’Elettrotecnica. Il percorso formativo messo a punto dall’ateneo viterbese offre, inoltre, attività pratiche e di laboratorio fin dal primo anno e la possibilità di svolgere stage e tirocini (anche remunerati come quelli del programma Young Enterprise Success con l’associazione di imprese AIPE) sia in Italia che all’estero (come la New York University, o Princeton o l’Hefei University of Technology). La preparazione raggiunta permetterà al laureato sia la prosecuzione degli studi nelle lauree magistrali, tra cui quella in Ingegneria Meccanica attivata all’Università della Tuscia, sia un rapido inserimento nel mondo del lavoro, in un settore in forte espansione con tassi di occupazione oltre il 90% dopo un anno dalla laurea e di oltre il 97% dopo cinque anni.

Si informa, infine, che l’Università degli Studi della Tuscia presenterà la nuova offerta formativa alle famiglie e a tutte le persone interessate a conoscere i corsi di studio dell’Ateneo nei giorni 12, 13 e 14 settembre. Nella giornata del 12 settembre saranno allestiti gli stand sotto i portici del chiostro rinascimentale del Complesso monumentale di S. Maria in Gradi (Rettorato). Il giorno 13 settembre ci sarà l’Open Day del Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa presso le sedi di Economia (Via del Paradiso, 37), Scienze Politiche (Santa Maria in Gradi) e appunto Ingegneria (Campus Riello), dove sarà possibile assistere alle presentazioni dei singoli corsi di studio, ricevere informazioni e visitare le strutture didattiche.