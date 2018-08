Grotte di Castro, domenica 2 settembre si correrà l’Etrusca Marathon

NewTuscia – GROTTE DI CASTRO – Sono in 250 a partecipare alla prima edizione dell’Etrusca Marathon che si svolgerà domenica 2 settembre a Grotte di Castro. ” Dire che siamo soddisfatti è dire poco – annunciano subito gli organizzatori – sommando le probabilità è un ottimo successo avere 250 partecipanti ad una camminata fuori i circuiti tradizionali e a fine stagione. Il primo step è stato fatto con successo ora passiamo al secondo concentrando tutte le risorse umane possibili per accogliere nel miglior modo tutti i partecipanti facendoli sentire ospiti e non forestieri.” Il piccolo borgo è tutto in fermento per questo evento che lo sta mettendo al centro dell’attenzione dei paesi dell’alta tuscia.

Testimonial d’eccezione il primo cittadino Piero Camilli ” Buon successo organizzativo una sinergia con l’amministrazione – dice il sindaco – e le bellezze naturali e storiche che abbiamo nel territorio hanno fatto la differenza”. C’è da dire che questa prima edizione è all’insegna del rosa. Infatti la quota rosa partecipante è del 65% la restante è dei maschietti. I camminatori arrivano da molte parti della nostra Italia. Massiccio afflusso dalla nostra provincia di Viterbo e Roma a seguire la Toscana con Firenze, Prato, Grosseto e Siena. Anche l’Umbria è presente con arrivi da Perugia e Terni. Si spostiamo a Fermo e c’è chi arriva da Bologna.” Dobbiamo ringraziare le tante aziende che ci hanno sostenuto in questa nostra impresa – dicono gli organizzatori – tante sono del territorio e tant’altre della nostra provincia.

Un grazieprticolare tutte le persone che si sono messe a disposizione e che senza il loro aiuto di certo non potevano organizzare una cosa del genere. Ora viene il bello e domenica noi siamo pronti, tutta la macchina organizzativa è in moto aspettiamo questi 250 amici sperando che anche il cielo faccia la sua parte”. La partenza dell’Etrusca Marathon è prevista alle otto di mattina in Via Vittorio Veneto e il percorso di 22 chilometri terminerà sempre nel centro storico in piazza Umberto I° dove gli organizzatori prevedono l’arrivi dei primi cammianatori non prima 11,15.