Aism, l’assessore Sberna incontra i responsabili viterbesi

NewTuscia – VITERBO – Ho letto con interesse e piacere la nota inviata della sezione provinciale AISM di Viterbo. Nei giorni scorsi sono stata contattata dai responsabili viterbesi dell’associazione e insieme abbiamo programmato un incontro per questa settimana, mirato proprio a conoscerci per approfondire le tematiche e le esigenze che i volontari portano avanti nel lavoro quotidiano.

Rimuovere gli ostacoli, promuovere la qualità della vita e sostenere le famiglie al fine di creare condizioni di vita dignitose e un sistema di relazioni soddisfacenti per le persone colpite duramente dalla sclerosi multipla, sono i principi fondamentali per una corretta inclusione sociale, uno dei principi cardine su cui si basa il lavoro dell’assessorato che sono stata chiamata a rappresentare. Non posso quindi che ringraziare AISM per la disponibilità e l’apertura al dialogo dimostrate.