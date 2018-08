Rileggiamo il Bilancio 2018 della Regione Lazio

di Stefano Stefanini

NewTuscia – ROMA – Il bilancio 2018-2020 e la legge di stabilità 2018 prevedono una serie di provvedimenti significativi: dal taglio dei vitalizi alle riduzione liste di attesa, fino agli incentivi per gli interventi infrastrutturali. Ambiente, edilizia scolastica, mobilità i temi al centro del nuovo bilancio, che al netto dei trasferimenti dello Stato, ammonta a circa 3,9 miliardi di euro

“Sono molto soddisfatto – aveva dichiarato il presidente della Giunta regionale Nicola Zingaretti in sede idi approvazione da parte del Consiglio – abbiamo approvato una buona legge di Bilancio, una manovra del fare che taglia gli sprechi, a partire dal taglio dei vitalizi, investe sulle infrastrutture, dà un’ulteriore spinta alle opere pubbliche già avviate, dà risorse aggiuntive a sostegno delle politiche sociali e per la cultura. In particolare, abbiamo fatto uno sforzo in più per intervenire sulle emergenze del territorio, a partire dalla manutenzione delle strade (anche 5 milioni per le strade di Roma) e per le coste- è il commento del presidente, Nicola Zingaretti, che ha aggiunto: complessivamente nel provvedimento sono presenti interventi strategici su ambiente, edilizia scolastica, mobilità attraverso la programmazione unitaria (risorse del Bilancio, Fondo Sviluppo e Coesione e quota regionale dei programmi comunitari) per un totale di 741 milioni di euro per il 2018 al netto di altri trasferimenti statali e comunitari. Inoltre, giudico molto importante il sub emendamento bipartisan che ha rinnovato il taglio dei vitalizi fino al 2023 recuperando 12,5 milioni di euro che verranno utilizzati per l’abbattimento delle lista di attesa. Ringrazio il Consiglio per il lavoro svolto e per l’approvazione di questa legge fondamentale per i cittadini della nostra Regione. Ora, avanti, sui nuovi concorsi della sanità, sulla legge sul diritto allo studio, sulle norme per i nuovi diritti del lavoro”- ha detto ancora Zingaretti.

Ecco come sono ripartite le risorse del bilancio: 324 milioni destinati al Fondo taglia tasse, 840 milioni per le spese di funzionamento e obbligatorie, 1,3 miliardi per il servizio del debito.

Dei 700 milioni per le politiche settoriali di natura corrente: oltre la metà è stata destinata al trasporto pubblico locale e al cofinanziamento regionale dei fondi strutturali.

Importanti gli interventi strategici su ambiente, edilizia scolastica, mobilità attraverso la programmazione unitaria (risorse del Bilancio, Fondo Sviluppo e Coesione e quota regionale dei programmi comunitari) per un totale di 741 milioni di euro per 2018 e 2,1 mld nel triennio 2018-2020 al netto di altri trasferimenti statali e comunitari.

Di seguito alcuni dei principali provvedimenti, tratti dalla relazione di Bilancio diffusa dal Consiglio regionale della Regione Lazio :

FISCO

Fondo taglia tasse e più spazi per i Comuni: confermate esenzioni dell’addizionale regionale Irpef e riduzioni progressive per soggetti con reddito imponibile superiore a 35mila euro e fino a 75mila euro. I benefici riguardano 2,8 milioni di contribuenti del Lazio. Estesa la possibilità di rateizzare i debiti tributari ed extratributari degli Enti locali verso la Regione da 10 anni a 20 anni.

LOTTA AI PRIVILEGI

Taglio vitalizi ex consiglieri e abbattimento dei tempi e delle liste di attesa. In particolare si tratta di 12,5 milioni di risparmi sui vitalizi degli ex consiglieri fino al 2023 con il contributo di solidarietà. Le risorse saranno investite nell’abbattimento delle liste e dei tempi d’attesa e per l’ammodernamento tecnologico della rete sanitaria.

OPERE PUBBLICHE

Previsti interventi strategici per un totale di 741 milioni di euro.

Per quanto riguarda la rete viaria:

1.superstrada Orte – Civitavecchia (tratta Cinelli-Monteromano) e tratta Monteromano-Tarquinia; interventi per la Canepina-Vallerano.

2.manutenzione straordinaria della rete viaria regionale;

3.allargamento della Tiburtina a quattro corsie fino al CAR;

4.Per quanto riguarda il trasporto su ferro: infrastrutture e acquisto di nuovi treni per la Roma-Lido e per la Roma- Viterbo (tratta Riano-Morlupo);

5.interventi per il sottopasso ferroviario a Ciampino;

SICUREZZA E TERRITORIO

Destinati 31 milioni di euro alla Protezione Civile e al soccorso pubblico (spegnimento incendi, NUE 112);

Previsti 6,5 milioni nel triennio di interventi per la difesa delle coste;

Stanziati 140 milioni nel triennio per manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade regionali (incrementata di 30milioni la dotazione durante i lavori del Consiglio);

Previsti 2 milioni di euro per la realizzazione di nuovi impianti di videosorveglianza nelle strade delle città.

PER LA CRESCITA E PER L’OCCUPAZIONE:

Lavoro, sviluppo, università e ricerca:

4,4 milioni per lo sviluppo economico del litorale laziale;

9,8 milioni per il sostegno agli investimenti nella ricerca;

1 milioni nel triennio per la riduzione della pressione fiscale alle startup innovative;

1,6 milioni di euro nel biennio 2018/2019 per il sostegno della Valle dell’Aniene

8 milioni nel biennio 2018 – 2019 per il trasferimento tecnologico (ricerca e sviluppo)

oltre 77 milioni di euro le politiche per la formazione e il diritto allo studio e oltre 18 milioni le politiche per il lavoro (politiche attive, LSU, solidarietà per le famiglie dei lavoratori vittime di incidenti mortali sul lavoro)

22 milioni di investimenti per l’edilizia scolastica.

SOCIALE:

più servizi e più vicini alle fragilità

140 milioni di euro alla spesa sociale e sociosanitaria

per asili, RSA, non autosufficienza, contrasto alla ludopatia

interventi a favore delle famiglie con figli affetti da autismo con 3 milioni di euro nel triennio grazie a un emendamento presentato in Aula.

IL VALORE DELLA TERRA E DELL’AMBIENTE:

agricoltura e rifiuti

18 milioni di euro a sostegno del settore agricolo e delle imprese del comparto per Arsial e per le attività di promozione del settore agroalimentare;

300mila euro per gli indennizzi dei danni causati dalla fauna selvatica nelle aree naturali protette del Lazio;

52 milioni di euro nel biennio per investimenti sulla raccolta differenziata.

CULTURA, TURISMO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

cinema, teatro, creatività

Il Bilancio sostiene con oltre 35 milioni di euro le politiche della cultura. Viene confermato il fondo di 9 milioni di euro per il cinema (che sostiene esordienti e produzioni regionali). Previste ulteriori risorse per le ristrutturazioni dei teatri. Rifinanziato il fondo unico dello spettacolo dal vivo, 3 milioni per la valorizzazione del patrimonio culturale dei teatri. Con un emendamento d’aula si alimenta con ulteriori 3 milioni di euro la capacità di spesa della Regione nelle politiche culturali.

Continuano gli investimenti, con uno stanziamento complessivo di 5,1 mnl, per la promozione del territorio del Lazio con la partecipazione della Regione a iniziative fieristiche che puntano a far conoscere le “meraviglie del Lazio” nei contesti nazionali e internazionali. Inoltre, continua il supporto per valorizzare, anche dal punto di vista turistico, i territori colpiti dal sisma.

“L’approvazione del Bilancio 2018-2020 e della Legge di Stabilità 2018 in un clima costruttivo e di reciproco rispetto è il primo e significativo passo sulla strada di questa nuova legislatura. Ringrazio tutti i consiglieri per lo spirito di collaborazione che ha permesso di approvare una manovra inclusiva, che tiene conto delle esigenze del territorio, dello sviluppo, ma anche dell’equità sociale con un’attenzione ai ceti più deboli. Dal punto di vista fiscale, confermiamo la riduzione complessiva dell’addizionale regionale Irpef pari a 324 milioni di euro. Le manovre consentono di continuare con la politica degli investimenti per lo sviluppo attraverso la programmazione unitaria e le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione. Un ottimo inizio che ci consente di proseguire il percorso di risanamento e crescita” – ha commentato Alessandra Sartore, assessore al Bilancio, Patrimonio e Demanio