“Il re di Monte Rufeno” inaugura gli eventi del Museo Naturalistico del Fiore di Acquapendente

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Con “Il re di Monte Rufeno che paura non fa”, inizierà Sabato 1 la programmazione eventi Museo Naturalistico del Fiore per quanto concerne il mese di Settembre. “Per il terzo anno consecutivo”, sottolineano le operatrici della Cooperativa Ape Regina, “assieme alla Riserva Naturale Monte Rufeno presenteremo “storie da lupi” che avrà come protagonista Achille.

Spetterà alle naturaliste della Riserva Naturale Monte Rufeno Dottoresse Antonella Palombi e Moica Piazzai raccontare la sua storia. In una chiave più “umana e sensibile”. Per l’occasione verrà inoltre presentato nuovamente il nuovo libro di Giuseppe Festa “Editoriale Scienza) dal titolo “Lupinella” che narra la vita di una piccola lupacchiotta che cresce tra il bosco delle Alpi, affrontando pericoli, giochi ed esplorando come un piccolo cucciolo d’uomo”.

Il programma della giornata inizierà alle ore 17.00. Con un incontro di circa un’ora e mezza con le naturaliste della Riserva Naturale Monte Rufeno che presenteranno il lupo Achille ed il branco che domina Monte Rufeno. Dalle ore 18.30 alle ore 19.00 merenda curata dalla Cooperativa L’Ape Regina. Dalle ore 19.00 alle ore 20.30 passeggiata al tramonto nel bosco con esperienza fiabesca all’ascolto dei suoni della natura. Dalle ore 20.30 alle ore 21.00 rientro al Museo del Fiore per la conclusione e la visione di un video inedito. Tutti coloro che parteciperanno potranno mangiare presso l’area pic-nic in una sorta di “cena al cestino” oppure recarsi al ristorante “Nuovo Castello” ove potranno usufruire di uno sconto per la cena. Tutti coloro che in questi cinque giorni vorranno ricevere ulteriori informazioni potranno contattare lo 0763-730065, l’800-411.834 (interno 0), Whatsapp 388 – 8568841.