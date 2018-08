Previsioni del tempo per Viterbo, Lazio e Italia del 28/08/2018

Viterbo

Tempo stabile per gran parte della giornata con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Asciutto anche nelle ore serali con ampie schiarite. Temperature comprese tra +13°C e +31°C.

Lazio

Giornata all’insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni sia al mattino che al pomeriggio, locali e innocui addensamenti solo al confine con l’Abruzzo. Tempo stabile anche nelle ore serali.

Nazionale

Tempo stabile al Nord Italia per tutto l’arco della giornata, con sole prevalente nelle ore diurne e cieli sereni anche in serata e in nottata. Qualche nube solo sull’arco alpino specie a partire dalle ore serali ma senza fenomeni di rilievo. Condizioni di generale stabilità sulle regioni centrali sia nelle ore diurne che in quelle serali con ampi spazi di sereno eccetto locali addensamenti innocui al mattino specie sugli Appennini e localmente sulle coste Adriatiche. Giornata all’insegna del tempo stabile e generalmente soleggiato al Sud, sia sui settori Peninsulari sia su quelli Insulari, con solo qualche nube sparsa ma senza piogge soprattutto sulle zone interne.



Temperature in generale aumento sia nei valori minimi che soprattutto in quelli massimi.