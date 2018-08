Al via la terza edizione di Encore Festival

NewTuscia – VITERBO – Encore, venerdì 7 e sabato 8 settembre via alla terza edizione del festival. Musica, incontri, seminari e molto di più.

Edizione quanto mai ricca con nomi di primo piano della musica italiana e una location tutta nuova: Prato Giardino.

Una scelta che si inserisce nella volontà di ri qualificare il parco e consegnarlo nuovamente alla sue funzioni sociali originali: luogo di incontro, dialogo e crescita.

Musica ma non solo, all’interno dello spazio saranno infatti presenti stand gastronomici, market shop e punti informazione dedicati alla tutela dell’ambiente, alla sicurezza alla guida e alla prevenzione delle malattia sessualmente trasmissibili.

I cancelli apriranno venerdì 7 alle 15.30.

Alle 16 alcune crew di ballo provenienti da Viterbo e non solo che si sfideranno in un contest.

Contemporaneamente i ragazzi dell’Urban Vision Festival di Acquapendente, con la collaborazione di chiunque voglia partecipare, procederanno al completamento di vari murales su dei pannelli appositi e con materiali selezionati, mentre il movimento Viterbese ‘Daje er Gas’ sarà impegnato in esibizioni di skateboarding.

Dalle 19.30 via alla musiva live con Mētz, quindi Clied x Some, Frankie Hi Nrg. Per chiudere con Achille Lauro & Quentin 40

Sabato invece prevista una vera e propria maratona con il via alle 12.

Alle 15:30 inizieranno i live, secondo una scaletta che prevede l’esibizione di band delle Tuscia: 16.30 Timido 17.30 Studio Illegale 18.30 Delta 19.30 Volta.

Alle 20.00 spazio alla comicità con i the Pills, trio romano di attori e comici, composto da Matteo Corradini, Luigi Di Capua e Luca Vecchi.

Quindi dalle 20.45 chiusura in bellezza con Joe D.Palma, Generic Animal, Peter White e Coma Cose.

Il costo del biglietto è di 10 euro. Per le persone sopra i 50 e bambini sotto 10 prezzo simbolico di 1 euro.