Vigor Acquapendente vince sull’ASD Sorano

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Splendido assolo Polisportiva Vigor Acquapendente nell’ultimo test match amichevole prima dell’inizio Campionato. A punire l’ASD Sorano calcio del Tecnico Daniele Antolovic (due Categoria inferiori ed undici uomini contati) più che il 7-0 finale quanto tecnicamente sono riusciti a mostrare i ragazzi di Riccardo Fatone in un primo tempo di spessore terminato con un tennistico 6-0. Si inizia con il fiuto goal del bomber Dante Cacciavillani, mortifero nello sfruttare di testa due palle inattive confezionate su calcio d’angolo da Manuel Saleppico. Proprio quest’ultimo si è dimostrato comunque grimaldello terrificante.

Nella doppia fase di ispiratore della manovra fino a quella di bomber (tris di reti per lui). Ciliegina sulla torta in fase di impostazione manovra le verticalizzazione di capitan Maico Colonnelli. Che sventaglia il campo a suon di aperture e mette a segno la propria personale rete. Sempre più livello di eccellenza la difesa che non subisce nessun pericolo, dispensando interdizioni da manuale. Sia nella fase di gioco dei titolari (Giuliano Avola e Leonardo Nuccioni), sia in quella in cui scendono in campo promettenti giocatori di Categoria Juniores quali Valerio Filoni che nella logica di turnover entra con pulizia e coraggio da veterano. Difficile da giudicare il Sorano. Soprattutto Baldelli e Papini in un secondo tempo a basso ritmo in cui gli aquesiani si sono quasi esclusivamente allenati nel giro palla (ennesimo spunto vincente per l’argentino Caccivillani difficilmente marcabile) hanno abbozzato un paio di idee su cui su può ben lavorare. Con Diouf, Cecconi e Viviani a riposo precauzionale per qualche affaticamento di troppo che molto probabilmente potrebbe essere superato nel giro di pochi giorni, nell’alto viterbese si gongola per le prodezze di Bartoccini e Coccetti. Che in un ideale roster Campionato hanno più di un numero a disposizione per ben figurare.

GIORDANO SUGARONI