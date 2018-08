L’innovativo progetto “And So My Face Became My Scar” apre il Festival Quartieri dell’Arte

NewTuscia – BAGNOREGIO – 26 Agosto | Piazza San Donato – Civita di Bagnoregio | h 20,00

AND SO MY FACE BECAME MY SCAR

di Joele Anastasi (Italia), Rasim Erdem Avsar (Turchia), Emily Gillmor Murphy (Irlanda), Danielle Pearson (Gran Bretagna)

con Elena Annovi, Antonio Bissiri, Yuri Casagrande Conti, Luigi Cosimelli, Adelaide Di Bitonto, Elisa Gallucci, Giuseppe Claudio Insalaco, Sara Pantaleo, Samuel Puggioni

regia di Joele Anastasi

aiuto regia Elia Bei

Coproduzione del Festival con Fondazione Teatro di Napoli- Teatro Bellini di Napoli

PRIMA MONDIALE

C’è grande attesa per “And So My Face Became My Scar” (“E così il mio volto diventò cicatrice”) l’ ibrido tra un evento teatrale, una serie televisiva e una mostra d’arte che il Festival Quartieri dell’Arte ha voluto come evento di apertura. Lo spettacolo si scompone in quattro momenti distanziati spazialmente e temporalmente.

Chi lo vedrà avrà la sensazione di vedere un corpo e poi di entrarci dentro con una sorta di sonda-microscopio.

Il progetto nasce dall’incontro tra i drammaturghi vincitori della EUCP Playwriting Competition in memory of Matteo Latino, nel quadro del progetto EU Collective Plays cofinanziato dal programma Creative Europe dell’Unione Europea.

La prima parte del progetto approda a una creazione site specific pensata per il magnifico borgo di Civita di Bagnoregio con contributi testuali di questi quattro giovani autori che nell’ultimo anno hanno iniziato a lavorare per alcune delle più eccitanti Compagnie emergenti e consolidate a livello europeo e internazionale. Il percorso si sviluppa in quattro quadri (Mistero – Arte – Potere o ragione – Rivoluzione?) sotto forma di celebrazione, e affronta il rapporto tra individualità e collettività accompagnando gli spettatori in un viaggio iniziatico ricco di spiazzanti simboli. Lo spettacolo è in lingua italiana e la compagnia si compone di attori, acrobati e danzatori.

E’ possibile prenotare via mail a ufficiostampaquartieridellarte@gmail.com

L’ingresso è offerto dalla Direzione del Festival

L’appuntamento per gli spettatori è alle 20,00 ai piedi del ponte di Civita