Colpo di mercato della Viterbese-Castrense ritorna in gialloblù Baldassin

Maurizio Fiorani

NewTuscia-VITERBO- Colpo di mercato della Viterbese-Castrense torna in casacca gialloblù Luca Baldassin che viene riscattato dal Chievo Verona. Un grosso rinforzo per la formazione di Mr.Giovanni Lopez, che acquista un pezzo da 90 nel settore nevralgico di centrocampo. Il giocatore classe 1994 lo scorso anno già in forza alla Viterbese in cui ha collezionato nell’arco della stagione ben 40 presenze tra Campionato e Coppa Italia di serie C con ben 6 reti all’attivo molto pesanti.

I tifosi gialloblù ricordano in particolar modo la splendida rete del momentaneo pareggio nella gara di ritorno dei Play-Off vinta per 3-2 all’Arena Garibaldi di Pisa contro i neroazzurri toscani.

Il mercato estivo chiude il prossimo 31 Agosto, la dirigenza della Viterbese-Castrense è sempre molto attenta e pronta ad agire sul mercato, specie per reperire una punta di peso da affiancare ad Alessandro Polidori.

Le voci di mercato parlano di un interessamento molto forte della società di Via Della Palazzina per gli attaccanti Gonzales dell’Alessandria e per l’ex attaccante Andrea Saraniti lo scorso anno in forza al Francavilla e Lecce in Serie C girone C meridionale con diversi reti all’attivo, mentre per l’attaccante Eusepi in forza al Pisa, la trattativa è ormai saltata.

Le prossime giornate saranno decisive per la definizione delle trattative di mercato, intanto domani la compagine del patron Piero Camilli effettuerà un test amichevole con la Pianese formazione toscana militante in serie D, allo stadio di Grotte di Castro calcio d’inizio alle ore 16,00.