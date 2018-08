Viterbo. “Cena insieme… nella piazza della solidarietà” da mille persone

NewTuscia – VITERBO – Il bilancio finale della due giorni, organizzata per raccogliere fondi da destinare all’Emporio solidale di Santa Barbara, è decisamente positivo. Raccolti 8.529 euro e serviti mille pasti. Moltissimi i viterbesi che sono arrivati a Pianoscarano per cenare insieme e donare qualcosa a chi è meno fortunato.

«La risposta dei viterbesi è stata favolosa – ammette il presidente di Viterbo con Amore Domenico Arruzzolo .

Questo evento è nato spontaneamente grazie alla forza del mondo del volontariato e delle donne di Pianoscarano. Il filo conduttore sono tutti “i ragazzi” che hanno portato la macchina di Santa Rosa anni fa e che ora si sono messi al servizio di questo progetto di solidarietà. Il beneficiario è l’Emporio solidale beneficiario dei fondi raccolti realtà nuova che ha già dato una risposta concreta a 62 famiglie viterbesi. Qui vengono a prendere prodotti alimentari e per l’igiene personale e della casa riscoprendo la dignità di fare la spesa. I viterbesi ci sono stati vicini in questa avventura e ovviamente vorrei ringraziarli uno ad uno, così come ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo. Le donne di Pianoscarono, gli uomini, i volontari».

Alla cena di ieri sera era presente anche il sindaco Giovanni Arena, il senatore Umberto Fusco, l’assessora Alessia Mancini e il consigliere Gianmaria Santucci. «E’ stato davvero bello veder funzionare a meraviglia quella che io ho definito la “puntata zero” dell’iniziativa – dice l’assessora Mancini -. Mi auguro che possa entrare nell’elenco dei festeggiamenti in onore di Santa Rosa. Il quartiere di Pianoscarano ce l’ha messa tutta ed è giusto farlo entrare nella festa».

Soddisfatto della due giorni anche Roberto Capoccioni, volontario dell’iniziativa insieme a un gruppo di amici. «L’affluenza è stata sopra ogni aspettativa – afferma e sono certo che tutti coloro che sono venuti hanno trovato un posto accogliente e con pochi soldi hanno avuto una super cena grazie alle signore di Pianoscarano che hanno cucinato i piatti della tradizione viterbese in maniera eccellente. Quando ho saputo del progetto di Viterbo con Amore ho riunito un gruppo di amici e ci siamo fatti avanti. Serviva una mano e noi difficilmente ci tiriamo indietro quando c’è da mettersi alla prova. Un po’ come ai vecchi tempi».

Appuntamento al prossimo anno con “Cena insieme… nella piazza della solidarietà”.