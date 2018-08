Parte da Palazzo Ranucci la stagione 2018/2019 del Tuscania Volley

NewTuscia – TUSCANIA – Vacanze finite per la Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania che da lunedì tornerà ad allenarsi al Tuscania Training Center di via dell’Olivo. Il programma prevede, la mattina, una seduta dedicata ai pesi e, nel pomeriggio dalle ore 17.00, spazio alla tecnica con i tifosi che potranno assistere e conoscere per la prima volta i loro nuovi beniamini.

Il primo evento ufficiale alla nuova stagione avverrà tuttavia la sera precedente (domenica) quando l’intera squadra si ritroverà a Palazzo Ranucci, raffinato ristorante locale, per la presentazione dei programmi a cui seguirà la tradizionale cena offerta dallo sponsor.

Nei prossimi giorni verrà comunicato il calendario ufficiale delle amichevoli tra le quali si prospettano incontri pre-season di altissimo livello.

Tuscania Volley