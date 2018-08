Narni, a festival “Luci della Ribalta” Chiesa, Sarcevic, Vella ed Eggert in due concerti

NewTuscia – NARNI – Arriva al clou “Luci della Ribalta”, dell’associazione Mozart Italia Terni, con due concerti domani e lunedì alla corte del palazzo comunale e al Chiostro di Sant’Agostino, entrambi con inizio alle 21 e 30. Ad animare il primo domani al palazzo comunale sarà ‘L’incantevole energia’, con il clarinettista Aron Chiesa e la pianista serba Natasa Sarcevic.

Il giovanissimo Chiesa, primo clarinetto dell’Orchestra di Basilea, è ormai considerato dalla critica come una delle eccellenze italiane indiscusse nel panorama musicale internazionale. La pianista Sarcevic, ospite regolare del festival narnese, affianca alla sua intensa attività concertistica, quella di docente di pianoforte principale presso il London College in Inghilterra. La collaborazione tra i due musicisti è nata proprio durante una delle trascorse edizioni del Festival, a riprova di quanto la manifestazione sia un centro d’interessi in grado di favorire sodalizi artistici duraturi nel tempo.

Il secondo concerto, al Sant’Agostino, sarà una summa dei valori espressi dall’attuale edizione e vedrà protagonisti solisti del calibro di Salvatore Vella (flautista) e di David Eggert (violoncellista), con un gran finale in cui l’Orchestra del Festival diretta dal maestro Alessandro Viale proporrà un repertorio tanto ricercato quanto godibile.