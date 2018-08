White Dinner 2018 a Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Nel 1988 dopo una lunga assenza dalla sua amata Parigi, François Pasquier decide di organizzare un enorme pic-nic ad un parco alle porte della città, chiedendo a tutti i suoi invitati di vestirsi di bianco in modo da essere facilmente riconoscibili, data la vastità del luogo. Ecco come nasce la ‘dinner en blanc’! Data la vastità dell’evento, è diventato un “rito”che altre città hanno imitato prendendo davvero piede in ogni parte del mondo, Singapore, New York, Brisbane, Melbourne, Canberra, Chicago, Città del Messico, e da pochi anni anche in Italia.

Venerdì 31 Agosto alle 20.30 torna per la terza edizione anche la White Dinner a Viterbo, a Piazza San Carluccio! Una serata di fine estate, in quei giorni che profumano di attesa del giorno più importante dell’anno per noi viterbesi; una sera spensierata, vestiti di bianco, il colore della bellezza e dell’eleganza; una sera di condivisione, da trascorrere in semplicità nel cuore del nostro centro storico. Insieme a noi in piazza ci saranno gli amici dell’ADMO di Viterbo, di Caffeina, con cui preannunceremo degli eventi futuri, l’associazione Yarn Bombing Viterbo, tante sorprese e tanti tanti altri amici con cui in questi anni abbiamo condiviso attività e soprattutto l’amore per la nostra città. Vi aspettiamo !

Le prenotazioni alla serata chiuderanno martedì 28 agosto. Info e prenotazioni : Pagina Fb Pro Loco Viterbo – segreteria@prolocoviterbo.it – 393 3232478 – 329 0745098.

Buona giornata e buon lavoro!

Pro Loco Viterbo