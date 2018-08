Sutri, le dimissioni di Vittorio Sgarbi da Sindaco di Sutri sono irrevocabili

Dichiarazione ufficiale dell’onorevole Vittorio Sgarbi, deputato di Forza Italia e sindaco di Sutri.

On. Vittorio Sgarbi (Forza Italia):

Le dimissioni di Vittorio Sgarbi da Sindaco di Sutri sono irrevocabili, per la piena consapevolezza della impossibilità di potere governare democraticamente in un paese dominato da infiltrazioni fasciste con arroganza e in mancanza di visione, subordinata a interessi particolari. Per questo Vittorio Sgarbi ha già scelto di candidarsi sindaco di Sirmione, città che ha bellezze non inferiori a Sutri, ma una reale propensione allo sviluppo culturale e turistico.

Sgarbi ha già preso contatto con gli esponenti politici della città, fra i quali l’ex sindaco, ora consigliere regionale Alessandro Martinzoli, e l’assessore alla cultura della Regione Lombardia, Stefano Bruno Galli, che gli hanno manifestato solidarietà per l’aggressione di Sutri e disponibilità per il nuovo progetto.