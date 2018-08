Operazione “Alto Impatto”, pianificata dalla Polizia di Stato per aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini e contrastare i reati predatori

NewTuscia – TERNI – Nel periodo estivo si acuisce il fenomeno dei furti in appartamento, specie nelle grandi città che si spopolano, e si ripropone l’esigenza di una forte azione di contrasto ai reati predatori, intensificando i servizi di prevenzione e repressione.

Per aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini e contrastare i reati predatori e, in particolare, i furti in abitazione, la Polizia di Stato ha pianificato questa operazione ad alto impatto, coordinata dal Servizio controllo del territorio.

L’operazione è iniziata a luglio e proseguirà sino alla prima settimana di settembre con servizi che coinvolgeranno a scacchiera tutte le città italiane, mercoledì e giovedì è stata la volta di Terni e di Orvieto.

Servizi di controllo del territorio straordinari e interforze, che hanno visto impegnate le varie articolazioni della Questura, coadiuvate dal Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche, le specialità della Polizia di Stato, come la Stradale e la Ferroviaria e i Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Municipale.

In totale, sono state identificate 198 persone (di cui 31 con precedenti) e sono stati controllati 103 veicoli, nei 17 posti di controllo ai principali ingressi delle città.

Per quanto riguarda Orvieto, i controlli sono stati estesi anche al Comune di Castelgiorgio, dove di recente si sono verificati alcuni furti in appartamento. Sempre ad Orvieto, è stato controllato un esercizio commerciale e 421 veicoli sono stati sottoposti a verifica con il Sistema Mercurio, la piattaforma tecnologica della Polizia di Stato che consente di compiere direttamente accertamenti sulle persone fermate in strada, di leggere automaticamente le targhe, riconoscendone al momento i numeri e le lettere con comparazione con quelli presenti nell’archivio delle auto rubate.

L’operazione “Alto Impatto” nei dettagli: l’arresto è stato effettuato dalla Squadra Mobile ieri pomeriggio, quando gli agenti hanno notato passare, in auto a Piazza Dalmazia, una commerciante ternana già nota per reati di droga. La donna è stata vista scendere dall’auto ed avvicinarsi ad un giovane: un rapido scambio di una bustina e di banconote e poi ognuno per la sua strada, ma sono stati subito fermati dai poliziotti.

Il giovane, un pugliese a Terni per lavoro, è stato trovato con una dose di cocaina, nell’auto della donna, i resti dell’involucro e 200 euro, il giovane dirà poi agli agenti che 50 euro erano per la dose appena acquistata, il resto per vecchi debiti, dato che si riforniva sempre da lei.

L’acquirente è stato segnalato alla Prefettura di residenza come consumatore e la donna è stata arrestata per spaccio continuato di sostanze stupefacenti. In casa, la Polizia di Stato ha trovato altri due involucri contenenti 10 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per confezionare le dosi. Il Pubblico Ministero Raffaele Pesiri ha disposto la direttissima per questa mattina.

Inoltre, nel corso dei servizi, è stata denunciata una cittadina rumena di 24 anni per aver violato il divieto di ritorno nel Comune di Terni; nei guai anche un’altra donna, una giovane venezuelana trovata in possesso di 3,6 grammi di marijuana, che è stata segnalata in Prefettura per consumo di sostanze stupefacenti.