Narni, cattivi odori, Comune sconsiglia social network per segnalazioni

NewTuscia – NARNI – Il Comune di Narni ha diffuso una nota informativa per le eventuali segnalazioni relative a cattivi odori percepiti dalla popolazione. “Tali segnalazioni di carattere ambientale – informa l’ente – vanno fatte attraverso i canali ufficiali, in questo caso Arpa o carabinieri forestali, e non attraverso i social network perché spesso questi mezzi non garantiscono informazioni complete e pertinenti, impedendo di intervenire in modo corretto e tempestivo”.

Sempre il Comune sottolinea poi che per tutti i cittadini interessati ad avere informazioni ambientali aggiornate e valide scientificamente, in questo caso sulla qualità dell’aria, esse sono pubblicate e monitorate quotidianamente sul sito di Arpa http://www.arpa.umbria.it/pagine/dati-ambientali. E’ inoltre a disposizione, aggiunge Palazzo del Podestà, la piattaforma per la segnalazione odori Qcumber per il monitoraggio del disturbo olfattivo.