Iniziata stamattina la novena nella Casa di Santa Rosa

NewTuscia – VITERBO – È iniziata stamattina la novena di preparazione alla festa di Santa Rosa. “Una grazia particolare essere proprio qui, in questo luogo così caro e speciale, nella Casa di Santa Rosa, a preparare il cuore per il momento che i viterbesi e non solo, aspettano tutto l’anno con fede, devozione, amore, gioia e fermento”.

Queste le parole del parroco e rettore della Basilica di Santa Maria della Quercia, Don Massimiliano Balsi, che presiederà la celebrazione della Novena tutte le mattine alle 9 fino a sabato 1 settembre. Ricordiamo inoltre che mercoledì 29 agosto, insieme alla Parrocchia dei Santi Valentino ed Ilario, la nostra Parrocchia animerà la celebrazione eucaristica delle 18.30 nella Chiesa di Santa Rosa.

Vi aspettiamo per questi momenti di preghiera e di raccoglimento da condividere insieme che ci condurranno a quello che da oltre sette secoli è il momento più atteso da tutta la nostra città, di unione e di festa.