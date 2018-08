Continua la stagione del baseball a Montefiascone

NewTuscia – MONTEFIASCONE – Dopo una breve sosta agostana, torna l’attività estiva del Montefiascone Baseball Softball con un importante torneo Under 15, che si disputerà sul diamante falisco da venerdì a domenica prossima e vede ospiti 3 società di grande tradizione.

Torna a Montefiascone la squadra friulana di Bagnaria Arsa, in provincia di Udine, che ha scelto come nome Europa B.C. Dopo la partecipazione dello scorso anno, evidentemente i friulani hanno apprezzato l’organizzazione e l’ospitalità, facendosi carico di una faticosa trasferta per poter essere presenti.

L’Europa B.C. ha molte analogie con la squadra falisca, giocando in serie B ed avendo tutte le categorie giovanili. Organizza un torneo internazionale e il 7 agosto ha gestito un torneo promozionale di softball misto – scherzosamente chiamato Torneo del Porco – come nelle scorse settimane abbiamo visto a Montefiascone.

Arriva a Montefiascone con ambizioni di vittoria, dopo il terzo posto conquistato nel proprio girone di campionato.

Altra società a tornare dopo l’esperienza dello scorso anno è la Franchigia Firenze; per la precisione lo scorso anno ha partecipato la Fiorentina (avversaria dei falisci in serie B), che però ha visto nel frattempo una sinergia con le altre società della provincia, Junior Firenze, Antella, S. Casciano, Chianti.

Si presume la partecipazione di una squadra competitiva.

Torna a Montefiascone dopo diversi anni il Pesaro, società con la quale negli anni passati era attiva una continua collaborazione, che le due società auspicano di riattivare.

Il Pesaro è oggi in serie A2, e le sue squadre giovanili sono all’avanguardia; l’U 15 si è recentemente classificata seconda al torneo giovanile città di Pesaro, dietro a S. Marino.

I falisci si stanno preparando con attenzione e faranno di tutto per farsi valere nei confronti degli avversari.

Si prospettano quindi tre giorni pieni di sport, passione, ospitalità ed amicizia sul campo di Montefiascone.

La società invita i bambini e ragazzi dal 2007 al 2013 che desiderassero venire al campo ed assistere alle partite, chiedendo di poter giocare alla fine. I tecnici del Montefiascone Baseball saranno ben lieti di farli divertire.

IN OCCASIONE DEL TORNEO SONO RIAPERTE LE ISCRIZIONI, SEMPRE GRATUITE, E CHI VUOLE POTRÀ PROVARE PRESSO IL CAMPO DA BASEBALL SIA DURANTE IL TORNEO STESSO, CHE IL LUNEDÌ ED IL VENERDÌ ALLE H 17. INFO 3384590909 – 3478957233.