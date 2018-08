A Civita Castellana il 29 agosto la serata in Rosso&Blu organizzata dalla Flaminia Calcio

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Mercoledì 29 agosto, allo stadio Madami si terrà la “Serata in Rosso&Blu”, organizzata dalla Flaminia Calcio Civita Castellana in la collaborazione della Jfc Civita Castellana.

Un appuntamento ricco d’iniziative, per coinvolgere tutti i tifosi, anche i più piccoli. In pratica è la festa del calcio civitonico, che vedrà sfilare sul terreno di gioco tutte le realtà calcistiche locali e le compagini che hanno partecipato al Palio dei Rioni.

Prima dell’inizio i tifosi potranno assistere a delle simulazioni della Protezione Civile, a esibizioni di trial – grazie alla scuderia Trial Academy (ore 19.30), oppure partecipare alla gara ‘I mostri del calcio’ organizzata dai ragazzi di OPS (ore 20) un quizzone sul calcio, o anche dimostrare le proprie capacità nel palleggio nella gara organizzata da Web Active Radio (ore 20.30). Ai vincitori delle gare, in regalo palloni e materiale ufficiale della Flaminia calcio. Dalle ore 19.30 sarà anche attivo un punto ristoro gestito da OPS e uno spazio per bambini con gonfiabili e zucchero filato.

Alle 21 sarà invece il momento dell’esibizione della Compagnia arcieri delle Quattro Porte.

Nella serata di gala che avrà inizio alle 21.30 e che sarà presentata da Paola Angelelli, largo al calcio, agli ospiti, tra cui le vecchie glorie del calcio civitonico.

Verranno presentate tutte le società calcistiche, Sassacci Calcio (Terza categoria); Civita Castellana Calcio (Seconda Categoria), la scuola calcio della JFC Civita Castellana che terrà il suo Open Day il 3 settembre e la sua formazione che parteciperà al campionato di prima categoria.

A seguire sarà la volta del settore giovanile, della prima squadra, dello staff tecnico e organizzativo della Flaminia calcio. La società diretta dal presidente da Francesco Bravini che taglia quest’anno il traguardo dell’ undicesimo campionato di serie D consecutivo ha voluto realizzare questo appuntamento per riallacciare i rapporti con la città e le società locali che nella precedente gestione si erano deteriorati.

Ci saranno inoltre video speciali confezionati per l’occasione da Web Active Radio e il saluto di due campioni dello sport targati Civita Castellana: Alessandro Tuia, difensore del Benevento, e Luca Marziani, cavaliere della nazionale italiana di salto ostacoli in procinto di partire per i campionati del mondo.

Quanto agli interventi oltre a quelli dell’amministrazione comunale, sono previsti i saluti, ma dal video, anche da parte di Leonardo Sernicola, difensore del Sassuolo, e della campionessa italiana di motociclismo Letizia Marchetti. E poi, ancora, la presentazione della divisa ufficiale della Flaminia Calcio e dell’inno “Spigni Civita Spigni” che sarà cantato da Aldo Angeletti.

Sarà aperta ufficialmente anche la campagna abbonamenti.

Una serata di festa e di calcio alla quale non si può mancare.