Caduti alberi e tanto fango ad Orte: coinvolta un’auto. Chiusa la Sp 150 e conducente salvo per miracolo

NewTuscia – ORTE – “Giornata impegnativa quella di oggi, allertati dai Carabinieri di Orte siamo prima intervenuti su un autoveicolo travolto da un albero sulla sp 150, grazie al cielo il conducente non ha subito infortuni. Siamo intervenuti in varie zone del comune di Orte, in stretto contatto con il Sindaco e con i Carabinieri. La bomba d’acqua questa volta ha colpito la zona di Petignano, Orte centro storico, la sp 150, il cimitero e la zona di San Michele, Loc. Bagno. Ringraziamo i Carabinieri di Orte, la Polizia Locale ed i volontari accorsi”.

(Foto della Protezione civile comunale di Orte)

Così la Protezione civile comunale di Orte.