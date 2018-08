Bagnoregio, Profili, post sulla Diciotti “Analizzare un problema non significa volere il male delle persone che sono bloccate sulla nave”

NewTuscia – BAGNOREGIO – Capisco che il post che ho messo stamattina abbia toccato un tema delicato e possa aver creato un dibattito, ero cosciente di questo. Era quello che volevo, nei mesi scorsi mi è capitato di presenziare la cerimonia di conferimento di cittadinanza a due ragazze meravigliose. Ho visto nei loro occhi la voglia e la felicità di diventare cittadine italiane, mi salutano sempre con molto affetto. Spero di fare presto altrettanto con una delle persone che stimo di più, anche lui proveniente dalla Nigeria.

So cosa si prova. Non permetto a nessuno di dire che “facciamo di tutta un’erba un fascio”, come se analizzare un problema sia volere il male delle persone che sono bloccate sulla Diciotti. Conosco però anche la sofferenza degli italiani che non riescono a pagare l’affitto di casa, che non hanno la possibilità di accontentare i propri figli, le problematiche delle famiglie. Ormai è diventato tutto tifo da stadio, non c’è più la pazienza di capire le problematiche. La sofferenza è tutta uguale, e dico che odio l’ipocrisia di chi non ha speso una parola per Genova e poi va a fare le sfilate sulla nave ferma a Catania, la forma più distorta del significato della parola razzismo è comunque un male.

Luca Profili Vicesindaco Bagnoregio