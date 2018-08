AdArte Calcata Teatro-Cine Festival 2018

Tre giorni di spettacoli nel Parco Valle del Treja

NewTuscia – CALCATA – Il Parco patrocina anche quest’anno la manifestazione AdArte, che nelle sue quattro precedenti edizioni ha riscosso importanti consensi di pubblico e stampa; per il quinto anno consecutivo, l’associazione culturale Dillinger propone un vero e proprio laboratorio di cultura, dedicato in questa edizione all’UTOPIA. Dal 31 agosto al 2 settembre a Calcata si prevede un week end denso di teatro e di cinema – ma anche di musica, incontri, danza, arte circense, ricco di stimoli, fermenti e di socialità e condivisione intorno all’arte, in linea con quella che fin dal suo inizio è stata l’identità del Festival.

La sezione Teatro sarà denominata, per questa V edizione, TUTTI GIU’ DAL PALCO, per sottolineare la presenza di attori e artisti teatrali che, scesi dai palcoscenici di tutta Italia, sui quali normalmente si esibiscono, reciteranno simultaneamente, anche alla luce naturale e in forma itinerante, nelle tante piazze e piazzette del borgo di Calcata, a diretto contatto con il pubblico.

Ma ADARTE non sarà solo Teatro. E’ prevista infatti – come sempre – una folta sezione Cinema, intitolata, quest’anno, FUORI DAGLI SCHE(R)MI, che presenterà una selezione di lungometraggi di autori emergenti (opere prime e seconde) e indipendenti, provenienti da tutta Italia (anche in coproduzione con altri paesi).

“La scelta del Parco – sottolinea il presidente del Parco Silvana Deffereria – si compenetra particolarmente bene con la qualità delle proposte culturali suggerite, che vogliono essere alternative, ma anche di ricerca di un connubio tra uomo e natura che qui, più che altrove, si può riannodare.”