Test amichevole per la Viterbese di Mr.Lopez; i gialloblù si impongono 4-1 sul Montalto ma si guarda al mercato

Maurizio Fiorani

NewTuscia-GROTTE DI CASTRO-I gialloblù di Mr.Giovanni Lopez hanno svolto questo pomeriggio un test amichevole con la formazione del Montalto neopromossa militante nel campionato d’Eccellenza Laziale. La formazione del capoluogo della Tuscia si è imposta per 4-1, grazie alle reti di bomber Polidori autore di una doppietta esattamente in avvio di gara al 2°minuto di gioco ed al 27° del primo tempo su calcio rigore, mentre per il Montalto la rete è stata segnata al 17° della prima frazione di gioco permettendo di pervenire così al momentaneo pareggio con calcio di rigore realizzato da Giulietti-Virgulti. Nella ripresa girandola di sostituzioni con ampio turn over sono andati in rete il giovane difensore centrale Melillo ed il centrocampista offensivo Palermo, che ha fissato il risultato sul 4-1 finale.

Queste le formazioni che sono scese in campo

VITERBESE-CASTRENSE 1º TEMPO: Forte, De Vito, Sini, Atanasov, Messina, Cenciarelli, Valagussa, Zerbin, Molinaro, Polidori, Bismark

VITERBESE-CASTRENSE 2º TEMPO: Schaeper, Perri, Rinaldi, Milillo, De Giorgi, Otranto, Bovo, Palermo, Vandeputte, Svidercoschi, Roberti

A disposizione di Mr.Giovanni Lopez: Micheli, Damiani, Marianelli, Artioli

MONTALTO: Rosciani, Loschiavo, Birra, De Santis, Giuglietti-Virgulti, Grotti (1ºdella ripresa Vincenzi), Giambi, Ferrari, Rodriguez, Fraschetti, Radicetti

A disposizione di Mr.Nicola Salipante: Quattrotto, Fanciulli, De Carli, Piccini, Pieri, Locci, Angelucci, Biferali

Marcatori: Al 2ºprimo tempo Polidori (Viterbese), al 17ºprimo tempo Giuglietti-Virgulti su rigore (Montalto), al 27ºprimo tempo Polidori su caldio di rigore (Viterbese), al 9ºdella ripresa Milillo (Viterbese), al 43ºdella ripresa Palermo (Viterbese)

Note: giornata parzialmente nuvolosa, con tempo instabile anche se molto calda, campo in buone condizioni; spettatori presenti 60 circa.

Si è trattato di un test che è servito per scaldare i muscoli e tenere allenata la squadra in vista della stagione agonistica e dell’avvio del campionato di serie C fissato per la metà del prossimo mese di settembre.

Intanto si guarda al mercato ed ai possibili colpi proprio in chiusura del mercato estivo fissata per il giorno 25 Agosto. Le voci di mercato si rincorrono si parla di attaccanti di peso come Saraniti ex Lecce, nelle ultime ore è stato fatto insistentemente il nome dell’attaccante argentino Gonzales, nelle scorse due stagioni in forza all’Alessandria. Rumors di mercato parlano di un forte interessamento della Viterbese-Castrense per Eusepi, attaccante molto gettonato in forza al Pisa.

Dagli ambienti societari gialloblù per ora nulla trapela, comunque la società di Via Della Palazzina è sempre molto vigile ed attiva sul mercato per cercare d’accaparrarsi un grosso attaccante di categoria da affiancare a Polidori, vista la partenza dell’attaccante brasiliano approdato in queste ultime ore al Monza. Sono attesi comunque nuovi colpi di mercato specie per il reparto offensivo.