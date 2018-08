San Gemini, all’Academy Festival, sabato concerto orchestra giovanile europea Bella Musica

NewTuscia – SAN GEMINI – Terzo appuntamento del San Gemini Academy Festival sabato 25 agosto alle 19 con Bella Musica – Orchestra giovanile europea, i cui musicisti seguono come “giovani ambasciatori della musica” le vie europee di Mozart. Il programma prevede musiche di Mozart, Rossini, Gluck, Bottesini e Schubert. Direttori del progetto il prof. David Hummel(generale), Michelangelo Galeati e Kai Roehrig(orchestra) e Dominik Sedivy(coro).

La serata si aprirà nella suggestiva cornice del Parco dell’Albergo Duomo, e proseguirà nella Chiesa di San Francesco, nella piazza principale del paese. Il Festival è organizzato dall’associazione culturale Extravaganza di Vittoria Maniglio che ne cura anche la direzione artistica in collaborazione con il maestro Marco Albrizio.

Il prossimo appuntamento del Festival sarà la residenza creativa offerta da Extravaganza al vincitore del primo premio di composizione di musica elettronica per la danza. Alla fine della residenza, domenica 2 settembre, ci sarà una prova aperta al pubblico.

Il progetto Bella Musica nasce per iniziativa del prof. Stefan David Hummel della Universitaet di Salisburgo in Austria e si propone di realizzare una serie itinerante di concerti nei luoghi mozartiani in Italia, cioè in quelle città italiane dove il grande compositore salisburghese ha operato e composto.

L’orchestra, composta da 40 elementi, è frutto di una collaborazione internazionale: di essa fanno parte giovani musicisti dell’Universitaet Mozarteum di Salisburgo, dell’Universitaet tedesca di Wuertzburg e del Conservatorio di Santa Cecilia in Roma, istituzione che, tra l’altro, ospiterà il progetto in uno speciale evento il giorno 27 agosto alle 18 in sala Accademica.

Oltre a Roma e la Città del Vaticano, Bella Musica sarà presente ad Assisi, Rimini, Imola, Venezia e Lamole in Chianti. La particolarità dell’orchestra Bella Musica è che i suoi membri si esibiscono anche come coro; in questa formazione, infatti, sono stati invitati dal Prefetto del Capitolo della Basilica di San Pietro in Vaticano per accompagnare la Santa Messa Capitolare del 26 agosto 2018.