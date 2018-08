‘Comunità solidali’, Regione: oltre 1,9 mln per progetti di inclusione sociale del terzo settore

NewTuscia – ROMA – Dalla Regione un contributo di oltre 1,9 milioni di euro a favore delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale del Lazio, grazie all’avviso pubblico “Comunità solidali”. Le risorse messe a bando saranno suddivise in ambiti territoriali coincidenti con le Asl. Gli obiettivi, individuati nell’ambito dell’Accordo di Programma tra Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e Regione Lazio, consistono nell’implementazione delle reti territoriali del Terzo settore, nell’emersione dei fabbisogni dei singoli territori nonché delle cosiddette best practice, ovvero le esperienze che hanno ottenuto risultati eccellenti, anche in termini di innovazione sociale.

“Con questo avviso – spiega l’assessore alle Politiche sociali, Welfare ed Enti locali, Alessandra Troncarelli – vogliamo garantire alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale la possibilità di realizzare progetti utili per i cittadini più vulnerabili del Lazio. Lo scopo della Regione è lavorare per offrire risposte più puntuali alle esigenze della popolazione maggiormente fragile, valorizzando il Terzo settore, visto il ruolo di sussidiarietà che svolge nell’ambito delle attività di utilità sociale e di interesse generale”.

Il finanziamento regionale per ciascuna iniziativa o progetto sarà compreso tra un minimo di 20mila euro e un massimo di 50mila euro. Le proposte progettuali dovranno pervenire entro le ore 12 di lunedì 1 ottobre 2018.

Il bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e ed è disponibile sul sito istituzionale.