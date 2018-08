Bolsena, la quinta edizione della Fiera del Libro al Di Tuscia un po’

NewTuscia – BOLSENA – Di Tuscia Un Po’ è la mostra mercato delle eccellenze agroalimentari del territorio ma ci sarà anche da divertirsi… Tanti, tantissimi eventi culturali faranno da cornice alla manifestazione che dal 23 al 26 agosto, avrà luogo nel centro storico di Bolsena.

Uno di questi avvenimenti sarà la V Fiera del Libro che si svolgerà nelle vie e nelle piazze della cittadina lacustre grazie alla presenza delle case editrici del territorio; gli incontri con gli autori avverranno nella sala Olistica della Libr’Osteria Le Sorgenti, a Corso Cavour. Venerdì 24 agosto, alle ore 18:30, Giancarlo Breccola presenterà la sua opera ‘Streghe e stregonerie nella Tuscia’; il giorno seguente, alle ore 18:30, ci sarà la presentazione e il reading del libro ‘La via Francigena. Due scarpe e una borraccia da Proceno a Monterosi’ di Stefano Mecorio mentre il 26 agosto, alle ore 17:30 ci sarà l’introduzione de ‘Riverberi. Di Tuscia e d’altro’ di Luciano Dottarelli e a seguire l’autore Giuseppe Moscatelli parlerà del libro ‘Giulia Farnese. Femina, mater et domina’.

Ma in una manifestazione come Di Tuscia Un Po’ non poteva mancare la musica, fedele compagna di tutte le edizioni svoltasi finora.

Ad aprire le danze saranno le Lavandaie della Tuscia, che allieteranno i presenti con l’Opera Popolare Lavar – Cantando che saranno ospiti d’eccezione anche della presentazione del libro di Quirino Galli ‘Miti e leggende intorno al lago di Bolsena, alle 18:30 a piazza San Rocco.

Per tutte e quattro ci sarà anche la musica dei Faber Folk Trio (23/08 e 24/08 dalle 19:00 alle 24:00 in Piazza Matteotti), di Laura Lucchi (23/08 e 24/08 dalle 19:00 alle 23:00 su Corso della Repubblica, 25/08 e 26/08 dalle 19:00 alle 23:00 a Piazza San Rocco), dei Tuscia Trio (25/08 alle 18:00 a Corso della Repubblica) e dei Maquet (26/08 dalle 19:00 alle 23:00 su Corso della Repubblica) mentre i Giardini di via del Castello si trasformeranno in un‘Area Rock con le band del Centro Musicale di Bolsena. Gli amanti del liscio potranno ballare sulle note dei Blue Marine domenica 26 agosto in Piazza Matteotti.

Via Donzellini invece sarà il fulcro della street art grazie agli artisti dell’Associazione ‘Orvieto Street Art’ Luogo Comune e i Jah Falls Sound System che realizzeranno murales, live painting su vetro e pittura di damigiane.

La manifestazione si chiuderà domenica 26 agosto con l’estrazione della lotteria ‘Carrette della Bontà’ in Piazza Matteotti alle ore 21:30.

Buon divertimento!