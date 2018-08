Ad Orte, all’interno del Chiostro Taverna, la 3ª Edizione di Olivola Fritta

NewTuscia – ORTE – OLIVOLA FRITTA • I MITICI ANNI ’50. Cartocci di fritto misto e birra per tutta la durata della manifestazione!

Musica live in con The Swing Barriques !!

Periodo di rinascita, gli anni ’50 sono il decennio del rock ‘n’ roll, dei blue jeans, delle t-shirt, delle pin up e dei pattern a pois; iniziano a comparire i primi bikini e la giacca di pelle diventa un irrinunciabile must have della moda uomo.

Rivivi con noi la magia dell’Italia di oltre mezzo secolo fa, in Piazza Sant’Agostino, ad Orte, tra le macchine d’epoca, le splendide Pin up della Contrada e la musica anni ’50 che faranno da contesto alla manifestazione.

È gradito l’abito a tema !

Durante la serata sarà premiato l’abito più bello, originale, creativo!

info e prenotazioni 338.58.12.107

link all’evento: https://www.facebook.com/events/1946068925450246/?ti=icl