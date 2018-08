Per 20 minuti di pioggia “inferno” al Poggino: viabilità da terzo mondo (Video)

Gaetano Alaimo

NewTuscia – VITERBO – Bastano 20 minuti di forte pioggia per mandare in tilt tutta la viabilità al Poggino. Scene da film ieri pomeriggio, intorno alle 17.45, nella zona artigianale del Poggino.

Auto in panne e ferme per sicurezza ai lati della strada: è questo l’effetto dell’ennesimo allagamento della carreggiata di via dell’Industria e di quasi tutte le vie di collegamento. Non solo semplice mancanza di scolo delle acque ma asfalto ormai talmente sconnesso e spaccato da creare veri e propri laghi d’acqua con rischi per l’incolumità pubblica seri e non più solo potenziali.

Tante le macchine che si sono fermate all’inizio del Poggino, sotto il ponte d’ingresso, con gli automobilisti impauriti per la situazione della strada.

Oltre al fenomeno dell’aquaplaning molte auto hanno rischiato di essere inghiottite dalla massa d’acqua senza potere muoversi a causa dello slittamento degli pneumatici.

Si impone un intervento immediato del Comune per iniziare subito il monitoraggio e la messa in cantiere d’interventi urgenti nel sito.