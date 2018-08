Montaggio di Gloria perfetto: partito il conto alla rovescia per il Trasporto della Macchina di Santa Rosa (Foto e video)

Gaetano Alaimo

NewTuscia – VITERBO – Un montaggio a tempo di record. Gloria, la Macchina di Santa Rosa di Raffaele Ascenzi è ufficialmente pronta per il 3 settembre. Lo sforzo di Fiorillo e dei suoi uomini ha portato, già alle 18, al completamento della struttura globale di Gloria. L’attesa era ieri sera per il momento più sentito: il posizionamento della statua di Santa Rosa in cima a Gloria.

Qualche timore, dopo il solito acquazzone del pomeriggio, si era avuto per un possibile rinvio della collocazione della statua (alta 2 metri e 20): Santa Rosa, però, ha fatto il primo miracolo e tutto è andato liscio. Tanta la gente che, già dalle 20, ha affollato piazza San Sisto: tanti viterbesi ma non solo, curiosi e fedeli, venuti per dare il via ufficialmente al conto alla rovescia per il Trasporto.

Già dal trasferimento delle parti, ieri mattina, di Gloria, si respirava un’aria serena, sia sentendo Vincenzo Fiorillo che il parere di Raffaele Ascenzi.

Al posizionamento della statua di Santa Rosa erano presenti il sindaco di Viterbo, Giovanni Arena, il Prefetto Giovanni Bruno, il senatore Umberto Fusco, l’assessore alla Cultura del Comune di Viterbo Marco De Carolis che, insieme al presidente del Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa Massimo Mecarini e al Capofacchino Sandro Rossi, hanno presenziato alla benedizione della statua officiata dal vescovo di Viterbo, monsignor Lino Fumagalli.

Quindi è stato il momento più emozionante: il sollevamento con il braccio meccanico della statua della santa di tutti i viterbesi: come da tradizione, insieme al responsabile alle operazioni, hanno trasportato la statua di Santa Rosa Raffaele Ascenzi e Vincenzo Fiorillo. Qualcuno ha incitato il sindaco Arena a salire ma, vuoi forse per l’estemporaneità della richiesta vuoi per la non preparazione al fatto del primo cittadino, quest’ultimo alla fine ha rinunciato.

Circa 20 minuti di operazioni e, alla fine, la statua era lì. C’è stata subito l’illuminazione di Rosa e la gente è scoppiata in un fragoroso applauso. Poco dopo le prime prove d’illuminazione di tutta la Macchina ed ecco un altro forte applauso della gente.

Nella diretta che potete vedere integralmente sotto ci sono tutti gli ultimi dettagli sul Trasporto 2018 e, il 28, dovrebbero essere rese pubbliche alcune piccole migliorie rispetto al 2017.

Il conto alla rovescia per il Sollevate e fermi! è ufficialmente iniziato.